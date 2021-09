Recién instalada en el impresionante chalet que adquirió hace un año y cuya reforma acaba de terminar, Aitana Ocaña ha hecho un parón en la exitosa gira que la está llevando a recorrer toda España, "11 razones tour", para presentar su propio menú de McDonald's.

Un acto en el que la artista ha acaparado todas las miradas con un look otoñal tan ideal como favorecedor. Un conjunto de dos piezas en color caqui con mini shorts amplios y una camisa de manga larga estilo cropped a juego. Como complementos, unas altísimas sandalias en color negro y un cinturón estrecho en el mismo tono para dar contraste a su outfit 'militar'.

Muy bronceada tras haber disfrutado de escapadas a Ibiza con Miguel Bernardeau - con quien acaba de celebrar su tercer aniversario de amor - entre concierto y concierto, Aitana presumió de piernas de infarto con un estilismo sofisticado y elegante con el que, fiel a su estilo, no ha renunciado a la comodidad. Una sencilla coleta y maquillaje en tonos naturales, el broche perfecto a su estelar reaparición, convirtiéndose en la protagonista fashion del día con un dos piezas perfecto para los últimos días de verano.

Aitana es sin duda el rostro más conocido y famoso de la nueva era de Operación Triunfo. Su perfil de Instagram acumula millones de seguidores, llena cada recinto al que acide a dar un conciertos y, además, se ha convertido en el rostro de múltiples marcas internacionales para promocionar sus productos en España.

dios es q es surrealista pero me encanta y además sale guapísima pic.twitter.com/GBh2qGcF1z — 𝐥𝐞𝐭𝐢; ♡ (@agbluvts) 12 de septiembre de 2021

El último ha sido el gigante McDonalds que ha decidido sacar un menú llamado McAitana que acumula todos los platos preferidos de la joven. “Promoción Menú completo de Aitana disponible desde el 13 de septiembre hasta el 8 de noviembre de 2021, inclusive. No acumulable con otras ofertas, promociones o descuentos. Productos disponibles en restaurantes, McAuto y McDelivery. *Precio máximo en restaurante. El servicio a domicilio McDelivery® se presta a través de terceros y está sujeto a condiciones generales de los mismos. El precio puede varias entre restaurantes pudiendo verse incrementado en el servicio de McDelivery® hasta 0.30€., exponen en la página oficial de la conocida franquicia de hamburguesas.

Como no podía ser de otra manera, las redes no han tardado en hacerse eso de esta noticia y se han sucedido las críticas contra la nueva compaña del gigante hamburguesero. "Un día te inventas la letra del rap de bang bang en un programa de televisión y al día siguiente tienes tu propio menú de mcdonalds". "Madre mía que Aitana tiene su cara en todas las tiendas puma, en todos los mcdonalds, en medio de la calle, y ahora en todos los corte inglés". "osea me estás diciendo que esta tontería de menú que lo único "nuevo" que lleva es una loncha más de queso SI es aceptada en el McDonalds pero el BTS meal no????? no se si es racismo o hipocresía (seguramente ambos)", comentaba varios usuarios en Twitter.