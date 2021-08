Jennifer Lopez es noticia porque actuará en el concierto Global Citizen de Nueva York, con el que se pedirá a los gobiernos y empresas del mundo que ayuden a acabar la pobreza, y por la segunda oportunidad que se ha dado con el actor Ben Affleck, una relación que ya no esconden. Pero nosotros queremos poner el acento en la melena de la cantante, que enamora al mismo ritmo que lo hacen sus canciones.

Puntas abiertas, deshidratación, encrespamiento… ¿Te suena verdad? Son algunos de los rasgos que definen a nuestro pelo en los meses de verano, pero que tienen fácil solución aplicando unos sencillos trucos. Podemos aspirar a tener un pelo sedoso, brillante y con mucho movimiento como el de Jennifer Lopez si somos disciplinadas.

Para prevenir la decoloración, tanto si tu pelo es teñido como natural, nada mejor que protegerla de la acción de rayos UVA/UVB, por lo que antes de exponernos al sol deberíamos aplicarnos un protector solar. Si no lo hacemos, los rubios acaban tomando un desagradable color verdoso y los oscuros se clarean. El resultado es una melena dañada y con un aspecto apagado y sin fuerza.

Las puntas abiertas no tienen otra solución que la tijera, por lo que no descuides estos meses tu paso por el salón de belleza para ir saneándolas paulatinamente y no tener que recurrir a un corte radical con el que perder media melena de un golpe.

Con la hidratación evitaremos que el pelo se expanda en busca de la humedad y, por lo tanto, se encrespe. Aplicando un protector media hora antes de ir a la playa o la piscina lo solucionaremos. Si lo volvemos a aplicar después del baño, mucho mejor porque prolongaremos su efecto.

El más sencillo de todos estos trucos es recoger la melena para protegerlo de los rayos del sol, la sal y el cloro. El pelo húmedo es más vulnerable, por lo que bañándonos con él recogido además evitamos el estrés de tener que peinarlo y desenredarlo si lo dejamos suelto.

Por último si aplicamos mascarillas hidratantes y nutritivas al menos una vez por semana nos aseguramos mantener el pelo en tan buen estado como el de nuestra cantante de referencia.