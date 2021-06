Laura Escanes provoca furor en redes sociales con un provocativo vestido lencero que causa furor en Zara. La prenda es, ante todo, favorecedora y versátil, es apropiada como salto de cama, combinada con complementos de mimbre es perfecta para ir a la playa y en un evento nocturno de verano también arrasaría.

Uno de los mayores atractivos del vestido de Laura Escanes es su estampado paisley, un motivo originario de la antigua Babilonia que se remota al año 1.700 a.C y es muy reconocible por su forma de lágrima o de riñón.

El significado oculto y milenario del estampado del vestido de Laura Escanes

El símbolo fue llamado Boteh (la palabra persa para arbusto o racimo de hojas) que es visualmente una combinación de un spray de elementos florales y un ciprés. Siglos más tarde la forma se llamó almendra ciega (Buta Almond). La forma de Buta es el símbolo nacional de Azerbaiyán hasta el día de hoy, que simboliza el fuego y es más comúnmente visto en sus alfombras de tejido intrincado brillante y alfombras. La forma de buta en Azerbaiyán está relacionada con la religión Zoroastriana que se remonta al primer milenio antes de Cristo. La forma de cachemira también podría ser una adaptación del símbolo yin-yang utilizado en la antigua medicina y filosofía China.

Muchas culturas diferentes han utilizado el símbolo de la cachemira y lo consideran para representar muchos objetos, incluyendo una fruta de anacardo (castaña de caju en América), un mango o una palmera datilera que brota, un símbolo indio de fertilidad. La forma del símbolo varía dramáticamente en diferentes países, desde un cono de pino indio hasta un pepino ruso.

Es posible que Paisleys también se remonte a la tradición celta. Antes de que la influencia del imperio romano prevaleciera en Gran Bretaña, los patrones celtas se usaban en muchos objetos de metal altamente decorados. El espejo de Desborough (espejo de Desborough), descubierto en una excavación arqueológica en Northamptonshire en 1908, se hizo en el período de la Edad de Hierro en Gran Bretaña alrededor de 50 a.C. a 50 d.C.. Los complejos símbolos grabados del espejo de bronce, bastante similares a las formas de cachemira, también se pueden ver en su listado de colecciones en línea.

La Compañía Británica de las Indias Orientales importó chales de cachemira (adaptados de la palabra persa shal) de Cachemira y Persia a Europa en grandes cantidades desde alrededor de 1800 y adaptó la forma del estampado a la que demandaban las diferentes regiones. En Europa se demandaban las formas más complejas.

El estampado Paisley volvió a ponerse de moda a partir de 1960 con la llegada del movimiento hippie y grupos como The Beatles, The Rolling Stones, The Jimi Hendrix Experience, The Kinks, The Who o The Small Faces llevaron el estampado a la cultura pop y de ahí subió a las pasarelas.

El vestido lencero de Laura Escanes

El estampado es la fuerza de este vestido porque suaviza su estilo provocativo y lo convierte en una prenda que se adapta a cualquier situación.

El vestido lencero de Laura Escanes es corto con escote en pico, frunces en la zona del pecho que terminan en una lazada, tirantes finos y bajo acabado en línea evasé. La tela es como de raso lo que es perfecto para el verano y cuando hace un calor de derretirse. En cuanto a los tonos también ideales en azul turquesa con detalles de paramecios en beige.

El vestido pertenece a la nueva colección de Zara y cuesta 25,95 euros, aunque su popularidad ha provocado que se agote en muchos establecimientos.