Sara Carbonero es una de las mujeres más estilosas de nuestro país y lo ha vuelto a demostrar con el último y espectacular look que ha elegido para disfrutar de una divertida noche en compañía de unos amigos. Elegante, sofisticado, colorido y perfecto paras las noches de verano. Así es el dos piezas de Charo Ruiz con el que la ex de Iker Casillas acaba de convertirse - una vez más - en la protagonista fashion del día.

Un conjunto formado por una falda larga de vuelo con pronunciada abertura y un cropped top de 'Ritmo', la colección cápsula que Charo Ruiz - la diseñadora de moda ad lib por excelencia - ha lanzado en colaboración con el artista Sebastian Marc Graham, cuyas prendas se caracterizan por haber sido un lienzo en blanco pintado con sus manos. Una auténtica maravilla con delicadas y coloridas flores en tonos naranjas, rojos y verdes sobre fondo negro, que Sara combinó con unas altísimas sandalias de cuña y una original cazadora vaquera con lunares blancos, que se puso cuando abandonó el bar a altas horas de la madrugada, cuando el fresco de la noche madrileña se dejaba sentir con una ligera bajada de temperaturas.

Sin duda, uno de los mejores outfits que ha lucido Sara Carbonero en los últimos tiempos, haciendo que 'el sueño de una noche de verano' lleve su nombre y su conjunto de Charo Ruiz que, dejando a un lado su adorado color blanco, ha enamorado esta temporada con esta espectacular y colorida colección, que ya está agotada en la web de la marca a pesar de tener un precio poco asequible para el común de los mortales (239 euros la falda y 139 euros el cropped top).

Más risueña que nunca y acompañada por grandes amigos como el fotógrafo Bernardo Doral, la publicista Helena Hernández y la maquilladora Vicky Marcos, Sara disfrutó de una inolvidable cena en la que no faltaron las confidencias y las bromas, demostrando el buen momento que atraviesa tras su separación matrimonial de Iker Casillas.

Eso sí, haciendo gala de su discreción a la hora de hablar de su vida privada, la periodista, muerta de vergüenza y riendo ante las bromas de sus amigas con el look del reportero, confesaba que no pensaba decir nada de nada, dejando en el aire como vivirá su primer verano de soltera en 11 años. ¡Dale al play y no te pierdas el momento más divertido de Sara y su pandilla!