La colección 'La nuit éclairée', del diseñador de moda barcelonés Avellaneda, y la propuesta 'Duende', de Menchén Tomàs, inaugurarán la nueva edición del 080 Barcelona Fashion, que se celebrará entre el 26 y el 29 de abril, la segunda en formato totalmente digital.

En diferentes espacios del edificio modernista de la Casa Milà-La Pedrera, tanto en ubicaciones exteriores como el patio y el terrado, como en el interior de la Sala Gaudí o dentro de un piso de época, se grabarán los diferentes pases de moda de los veintidós diseñadores presentes en el 080, según ha informado este martes la Generalitat de Cataluña.

A través de la 080 TV, en la web 080barcelonafashion.cat, el público podrá seguir la retransmisión de las nuevas colecciones de diseñadores y marcas, así como los denominados 'Designers Talks', unas piezas audiovisuales en formato entrevista en las que el diseñador presentará su colección y sus fuentes de inspiración.

Las emisiones se iniciarán el día 26 a las 18.00 horas con Avellaneda y proseguirán con las propuestas de Menchén Tomàs (18.30 horas), Eñaut (19.00), The Label Edition (19.30), Antonio Marcial (20.00) y Álvaro Calafat (20.30). El martes se iniciarán las emisiones a las 18.00 horas con Txell Miras y proseguirán con Y_Como (18.30), Paola Molet (19.00), Escorpión (19.30) y Paloma Wool (20.00), mientras que el miércoles será el turno de Eiko Ai (18.00), Pablo Erroz (18.30), Lebor Gabala (19.00), LR3 (19.30), Lola Casademunt by Maite (20.00) y Custo Barcelona (20.30). El jueves iniciará los desfiles Victor Von Schwarz (18.00), Otrura (18.30), Is Coming (19.00), Onrushw23fh (19.30) y Paraiso (20.00).

Tal como ya ha ocurrido en las últimas ediciones, en esta ocasión la 080 Barcelona Fashion mantiene el lema 'Undress your mind', pone el acento "en la diversidad" y sigue apostando por "la tecnología, la sostenibilidad y la economía circular". Otro objetivo es la "promoción internacional de la moda y el diseño que se hace en Cataluña".