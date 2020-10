Embajadoras de bolsos míticos: de Jennifer López a Jane Birkin

El mundo de la moda no es desconocido para cantantes y actrices. Unas veces desarrollan su faceta de diseñadora como Jennifer López, que se ha aventurado en el diseño de un bolso, y otras se convierten en embajadoras, es el caso de la actriz Madison Bailey, que sigue la estela de otras celebrities.



Desde hace tiempo es habitual que actrices y cantantes se lancen a crear sus propios firmas de moda y belleza, desde Rihanna a Gywneth Paltrow, pasando por las hermanas Kendall y Kylie Jenner, una larga lista a la que Jennifer Lopez se han sumado con el diseño de un bolso.



"Mi primera colaboración de diseño con Coach, emocionada por ello", ha escrito la cantante en su perfil de Instagram con más de 132 millones de seguidores.





Musas de diseñadores

Esta neoyorquina de origen puertorriqueña acaba del lanzar una edición especial del bolso, un modelo de piel en tonos morados y rosas, con cadena dorada para colgar en el hombro.Las hermanas Jenner, Kendall y Kylie, también han hecho sus pitinitos como diseñadoras de bolsos con una colección cápsula que incluyeen una amplia paleta de vistosos colores para la firma Deichmann.Kendall, una de las modelos mejor pagadas del mundo, y Kylie que arrasa con su propia marca de cosméticos, también se atreven a diseñar de manera periódica colecciones de ropa y complementos.La actriz Madison Bailey, de 23 años, estrella de la industria del entretenimiento, por su trabajo en la serie de Netflix, "Outer Banks", se ha convertido en embajadora de"Estoy tan feliz de anunciarme como embajadora de un bolso con flores de Fendi", ha anunciado en su perfil de Instagram.princesa de Mónaco, fue una de las primeras mujeres que se convirtió en musa de un bolso de la firma Hermès, el mítico 'Kelly'. Después, Gucci, rindió homenaje al estilo de Jackie Kennedy con The Jackie Bag al igual que Christian Dior que bautizó a una de sus creaciones como "Lady Dior".Uno de los bolsos más legendarios de lase creó gracias a la actriz y cantante Jane Birkin. Práctico y funcional, perfecto para todos los días y sobre todo para viajar, la historia de esta unión entre cantante y modelo tuvo su origen un viaje en el que coincidieron la actriz británica y el presidente de Hermès, Jean Louis Dumas.Ella le dijo que aún no había encontrado el bolso perfecto para viajar, los modelos que existían no se adaptaban a sus necesidades, el diseñador invitó a Birkin a que diseñara un modelo cómodo y elegante. Así nació el famoso modelo Birkin Hermés, un modelo que aún genera interés y queLa personalidad dequien adjudicó el nombre de "Diane bag", a uno de sus diseños. Sophia Coppola está unida al bolso "Louis Vuitton SC Bag" como también lo están Lana del Rey Lana al "Mulberry Del Rey Bag" y Cara Delevigne a la mochila con su nombre.