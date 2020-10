Un sombrero gallego tras la claqueta de Woody Allen

Palomitas, pantalla gigante y una película de Woody Allen. El plan perfecto. Hoy se estrena "Rifkin's Festival" y la gallega Susana Loureda está deseando sentarse en su butaca. No solo porque quiere conocer esta nueva historia del director estadounidense sino porque uno de sus sombreros, de su marca Politahats, sale en una escena del filme. Lo luce Gina Gershon.

La nueva película de Woody Allen, "Rifkin's Festival" , narra la historia de un matrimonio estadounidense que acude al Festival de San Sebastián. Lo curioso de este asunto no está en la localización ni en las genialidades del director de cine sino en que su protagonista, Gina Gershon, lleva en una escena en la playa un sombrero diseñado por la gallega Susana Loureda. "La directora de vestuario, Sonia Grande, vino un día a mi estudio y se llevó varios sombreros para la película", cuenta la creadora de Politahats que, como ella misma define, son "sombreros para personas con ansias de aventura".

El filme se estrena hoy en cines y será la primera vez que Loureda vea uno de sus diseños en la gran pantalla. "He hecho cosas para teatro, espectáculos, colecciones y encargos privados, pero nunca para cine", detalla la coruñesa, que apura a confesar que irá esta tarde "a la primera sesión" que haya de la película y estará atenta a su nombre "en los créditos".

Supone un soplo de aire fresco para una Susana Loureda que también ha visto, "como muchos", su negocio "parado" por el confinamiento. "Las ventas han parado. Ya no hay bodas y ha habido muy pocas ventas. Pero no me he venido abajo", confiesa.

Su idilio con los sombreros empezó en los años 80, cuando se instaló en Ibiza. "Estudié moda y me fui a trabajar con una diseñadora alemana. En aquella época en Ibiza nos hacíamos los vestidos. Yo hacía sombreros sin saber, con un plástico y una tela, como para completar el look. Era una búsqueda de identidad a través de la vestimenta", recuerda. La vida le llevó hasta Barcelona, donde comenzó a trabajar en una sombrerería. "Allí aprendí un oficio ancestral que tiene muchas técnicas y nunca acabas de conocer de todo", expone Susana Loureda, que pertenece a la Asociación Española de Sombrereros. Muchos años de experiencia a los que se suma ahora la guinda de formar parte de una película de Woody Allen. "Además es un director que me gusta mucho", añade.

Esa pasión por el trabajo la ha llevado a explorar nuevos horizontes. "En el confinamiento empecé a hacer collage, que fue algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. Ha tenido muy buena acogida e incluso uno de ellos está expuesto en Madrid", cuenta Susana Loureda, que los publica en su Instagram @ collage_errante.