Básicos que no pueden faltar en tu armario ninguna temporada

A medida que avanzan los meses del año, nuestro vestuario suele sufrir algunos cambios que nos permiten adaptarnos tanto a los meses más cálidos, como a los más fríos. Además, las nuevas tendencias que varían cada poco tiempo, hace que nuestros armarios evolucionen a una velocidad de vértigo. Sin embargo, hay prendas que nunca pueden faltar en ningún vestidor.



Impertérritas, camisetas blancas, vestidos, negros y cazadoras vaqueras, entre otras, resisten el paso de la moda. Como piezas fundamentales de todo armario, algunas prendas no pasan de moda y sirven para prácticamente cualquier momento del año. Tanta importancia tienen que las propias 'it girls' a nivel mundial han ido dejando a un lado la ropa más original para dar un mayor protagonismo a las piezas básicas. Un buen termómetro de esta tendencia se encuentra en Instagram, que muestra como las mayores 'influencers', se rinden a las bondades de este tipo de prendas.



Camisa blanca

Falda vaquera

Vestido negro

Bikini negro

Cazadora vaquera

Pantalón vaquero

Vestidos de flores

Aunque puede parecer una prenda típica en hombres, las camisas blancas juegan un papel fundamental en los vestuarios de las mujeres, que buscan en ellas un 'look' de oficina elegante. Las camisas pueden contener alguna que otra variación o detalle que hace que se vea de una forma más moderna, pero sin perder su esencia.La falda vaquera es una pieza fundamental para transmitir nuestra esencia. Larga, corta o midi, cada una de ellas logra plasmar de una manera sexy y sin tener que lucir un diseño universal, gracias a sus diferentes formatos. Son muchas la 'influencers' que se han dejado encandilar por los encantos de una prenda que lejos de pasar de moda, se mantiene como una pieza estrella.Los vestidos negros son otra de las prendas básicas que toda mujer debe poseer en su armario. Sin duda, esta pieza aporta un punto intermedio perfecto. Nunca irás demasiado arreglada ni tampoco demasiado informal. Una forma de vestir perfecta para el día a día.Los bikinis negros son un conjunto de lo más básico que nunca pasa de moda. Los podemos observar en cualquier piscina o playa, pues su popularidad no tiene fronteras. El 'menos es más' ha llegado a Instagram y también a las playas.No hay prenda tan simple y con tanto éxito como la cazadora vaquera. No necesita grandes complementos, ni bordados de fantasía para lucir como una prenda excepcional. Sin embargo, también admite algunos detalles para darle un toque extra. Esta prenda triunfa tanto en las noches de verano, como en los días de primavera y otoño. Incluso algunas personas se atreven con ellas en los días más cálidos del invierno.Los pantalones vaqueros son también la prenda inferior por excelencia. Para verano, podemos optar por unos 'shorts' vaqueros y en invierno nunca viene mal echar mano de los 'denim' largos. Simples pero efectivos, estos pantalones nunca pasan de moda.A pesar de que no son tan básicos como otras prendas de las que hemos hablado, esta pieza es fundamental en nuestros vestuarios más veraniegos. Con la llegada de la primavera, vuelven las flores, ya sea en los jardines de nuestras ciudades o en los estampados de nuestros vestidos.