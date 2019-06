Cuatro estudiantes de los Estudos Superiores de Deseño Téxtil e Moda de Galicia (Esdemga) ven como, desde este jueves, prendas que ellas mismas crearon forman parte de una colección cápsula de Zara para este verano. Se trata del resultado de su participación en el proyecto VIEW.S, por el que la marca de Inditex incorpora a su línea TRF ropa diseñada por alumnos de destacadas escuelas de arte y diseño del mundo. En las ediciones anteriores la colaboración fue con la Universidad de Tokio Bunka Gakuen y con la Chelsea College of Arts de Lodres.

'Now becoming then' es el título de esta colección cápsula, elaborada por María Lázara, Silvia Marra, Alexandra Pais y María Cuntín, que ofrece "una selección de piezas inspiradas en un viaje a través del espacio a un universo singular". Zara reconoce a la Esdemaga, estudios adscritos a la Facultad de Bellas Artes, como "una de las principales instituciones en el estudio y formación del diseño de moda de España".

La colección, explican sus creadoras, es fruto de meses de trabajo en coordinación con los equipos de diseño de Zara. "Fue una oportunidad tremenda", destaca María Cuntín. "La convivencia entre el trabajo de la escuela y del departamento de la empresa fue lo más enriquecedor", añade su compañera Silvia Marra, que comenta que, a diferencia de lo que están habituadas en el entorno académico, en este caso tuvieron más presente al receptor de las prendas y el propio proceso de producción.

La directora de Esdemga, Lola Dopico, mostró su orgullo porque Zara escogiese a las alumnas del centro, lo que lo posiciona entre como referencia en España e internacionalmente. "Esto es un reconocimiento y una proyección, un proyecto que sale a la venta internacionalmente", remarca Dopico.

Esta colección cápsula se desarrolla alrededor de piezas románticas, fluidas, de corte minimalista en organza lisa y estampada. "Mantiene un equilibrio de líneas puras que rompe con la incorporación de propuestas más técnicas, como una trench metalizada. Las impresiones gráficas de figuras espaciales hacen hincapié en su preocupación por el futuro", enfatiza el texto de presentación 'Now becoming then'. La paleta de colores en tonos pastel recuerda la fotografía de atardeceres del paisaje del norte de España que, a su vez, contrasta con la sobriedad de tejidos como el popelín en tonos blancos que neutralizan y unifican la colección.