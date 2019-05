El 'crop top', la tendencia favorita de las blogueras para este verano

Cuando llega el calor son la prenda estrella. No solo son cómodos y frescos, sino que permiten crear una infinidad de conjuntos posibles para lucir en todo tipo de ocasiones. Los 'crop top' no solo son los protagonistas del verano, sino también de los perfiles de las blogueras, que los sacan a relucir en cuanto aparecen los primeros rayos de sol.



No es que esta prenda sea novedosa en absoluto (ya se la vimos llevar a Brigitte Bardot y Marilyn Monroe), pero desde 2012 se ha vuelto un imprescindible en los armarios y ha vuelto con fuerza cada verano. Todo apunta a que este ocurrirá lo mismo.





La manerade combinar un 'crop top' es utilizando en la parte de abajo un pantalón o falda de tiro altoUna de las mejores maneras de combinarlos es con: hay decenas de opciones para llevar esta prenda veraniega a eventos de mayor formalidad.