Tendencias de primavera 2019: Las camperas pisan fuertes: ideas debes llevarlas con estilo

Una de las grandes tendencias de esta primavera son las botas 'cow boy' o camperas. Casi todas las marcas han incluido en sus ultimas colecciones botas de este estilo y las blogueras de moda no dejan de lucirlas prácticamente a diario.



La razón, sencilla, conjuntan con casi todo lo que ya tienes el armario y son perfectas para el entretiempo, cuando puede que a la mañana salgan de casa con paraguas y chaqueta y vuelvas en manga corta y asado de calor.



Si ya has incorporado unas a tu zapatero o estás pensando en hacerlo, anota las siguientes claves para lucirlas con estilo:



-Lúcelas con básicos: Conseguirás un toque muy especial combinándolas con tu 'jeans' vaqueros o negros y camisetas o blusas blancas o vaqueras.