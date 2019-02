Gpya 2019: La ropa interior de las famosas para lucir perfectas en la alfombra roja

Cuando vemos las fotografías de la alfombra roja de los Goya en la que las 'celebrities' exhiben su mejor versión nos entran dudas de que sean criaturas reales: escotes de vértigo, aperturas imposibles, transparencias que dejan al descubierto pieles tersas...



Aunque sabemos que el Photoshop interviene a la hora de mejorar y pulir la imagen de los famosos, lo cierto es que las celebridades también echan mano de otros recursos para esculpir su figura, en especial cuando se visten para desfilar en eventos importantes como ocurrirá está sábado 2 de febrero cuando se celebren la 33º edición de los Premios Goya 2019: la ropa interior y todos los trucos caseros.



Y es que algo tan cotidiano y mundano como el celo, puede elevar una delantera tan generosa como la de Kim Kardashian.



Algunas divas comohan reconocido utilizar fajas durante los conciertos, e incluso en el día a día, para lucir una figura mucho más moldeada y compacta. Recogen la barriguita, marcan la cintura y permiten que los vestidos ajustados sienten como un guante.Las estrellas de Hollywood se han rendido a las fajas de la marcaque permiten reducir hasta una talla sin necesidad de someterse a milagrosas dietas.En la alfombra roja muchas 'celebs' presumen de cintura de avispa o. El corsé es uno de los responsables directos de potenciar las curvas femeninas y proyectar una figura de lo más sexy. Muchas famosas como lhan asegurado ser adictas a esta prenda interior.No obstante, su abuso excesivo puede provocar graves problemas de salud que van desde dificultades respiratorias hasta la muerte.Es habitual ver escotes de infarto en los saraos del famoseo. ¿Cómo consiguen que no se muevan ni un centímetro y dejen al descubierto el busto? La solución está en. De este modo, las famosas se aseguran de mantener bien resguardada su delantera de los flashes de los fotógrafos.Marcas como Women' secret ya han popularizado el invento y los venden a sus clientas.Las famosas eligen un buen sujetadorElegir un modelo que tenga la copa preformada centra y realza el pecho consiguiendo un resultado increíble incluso en tallas pequeñas. Además, este tipo de prenda puede tener tirantes, no tenerlos, además de otro tipo de complementos.Para evitar que los efectos del frío/calor se evidencien a simple vista, muchas famosasEste complemento, también ideal para vestidos cuyas transparencias o formas no admiten sujetadores, es unaSuelen ser de, se aplican fácilmente al busto gracias a una cinta adhesiva ya través del vestido. Son ideales para las transparencias o las camisetas escotadas.Con el fin de mostrar unas posaderas firmes y con volumen las famosas recurren a la ropa interior con silicona quesin necesidad de morir a sentadillas.Imagínate un tanga, pero sin tiras, sólo con dos extremos que se pegan para cubrir esa zona íntima y que el vestido no toque directamente esa piel. Una pieza idónea para indumentarias que muestran mucho, o rajas laterales muy pronunciadas.Ante vestidos arriesgados y transparentes, algunas famosas deciden no llevar ropa interior. Otras, prefieren lucir prendas que actúan casi de segunda piel:La marca estrella entre las actrices de Hollywood esque ofrece una gran variedad de tangas y braguitas perfectas para proteger y no marcar nada, en blanco, negro, marrón...Con estos trucos y estas prendas íntimas, las famosas logran sacarle el máximo partido a su cuerpo sin necesidad de someterse a estrictas dietas ni machacarse en el gimnasio. Una pequeña ayuda para sacar la mejor versión de sí mismas.