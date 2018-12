Sara Carbonero luce como pocas esos pendientes largos y de estilo hippy que pueden conseguir que un vestido playero se convierta en tu modelazo nocturno. Esos pendientes, collares y complementos que marcan la diferencia entre una prenda básica y un conjunto con mucho rollo. Y en Vilagarcía hay un taller que ha saltado al panorama nacional sin hacer ruido, pero con muchas nueces. Mi María Morena lanza, temporada tras temporada, un catálogo reducido pero exquisito en el que combina piezas más sencillas con otras más ornamentadas. Un bocado irresistible para las adictas a la bisutería en el que han picado, incluso, las estilistas de la reina madre, Vogue.



Una vez que entres en su página ya no saldrá de tu barra de favoritos porque, de lo que puedes estar segura, es de que tu look no pasará inadvertido. El rango de precios nos convence y, si no llegas, bucea en su apartado 'outlet'. Lo mejor de estos complementos es que tanto los puedes lucir con vaqueros como en bodas y comuniones. Van con todo.



Y sí, Sara Carbonero, que marca tendencia, ya le ha echado el ojo. En la web multimarca slowlove.com -que creó con la periodista Isabel Jiménez y la estilista Mayra del Pilar- puedes encontrar una selección de complementos de la firma gallega. Pero la periodista no es la única que ha caído rendida al savoir faire de Mi María Morena. Otra estrella de la televisión que ha puesto en el disparado a la marca es Lara Álvarez.





Ellas también le han echado el ojo

Estilismo de Sara Carbonero en 'Supervivientes' con complementos de Mi María MorenaSi te divinizan los looks de la asturiana en 'Supervivientes', tan salvajes como coquetos y del estilo étnico más favorecedor, te quedarás colgada de sus pendientes, de sus pulseras, de sus collares e incluso te comprarás unas gafas solo para poder lucir unos monísimos cordones.Tambiénse apuntan a lucir las propuestas de esta marca gallega que poco a poco se va haciendo un hueco en el segmento de los complementos.La colaboradora televisivaescogió unos pendientes de Mi María Morena para el dia de su boda.Mi María Morena nace hace 5 años en Vilagarcía con la idea de crear complementos únicos, mezclando la inspiración de las tribus del mundo con las tendencias más vanguardistas. Lo hace de la mano de la diseñadora Maria Navia y la publicista Myriam Vila, que se esfuerzan desde su taller arousano por descubrir nuevos materiales con técnicas artesanales y variedad de colores.