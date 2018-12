Zara tiene los vaqueros que llevas buscando toda la vida

No te los quitarás de encima. Son negros, se ajustan a tu figura y los abalorios plata que surcan la costura lateral le dan el toque perfecto para levantar tu look de sábado noche o el más modoso conjunto de oficina. Han pasado por casi todas las publicaciones de moda porque además de versátiles, estos pantalones de Zara se ajustan a tu cuerpo como un guante. Su precio, 29,95 euros, los hace aún más deseables y el color negro te permitirá además hacer un jaque mate a tu armario. Haz hueco porque esta es una de esas compras que corren de boca en boca.





No es la única apuesta del mes. Zara no para de renovar su catálogo y las influencers navegan por sus pasillos buscando la mejor adquisición. Y lo último en triunfar entre las instagramers es este jersey multicolor, más cerca de los tonos tierra , y de mangas abullonadas que te resolverá las jornadas más frías con estilo y sin oropeles. Porque no todas somos amantes de la lentejuela.