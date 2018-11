Las ´chunky sneakers´: Las deportivas de moda este invierno

Está claro, las zapatillas siguen de moda y van a seguir estándolo por un largo período de tiempo. Este calzado nos ha devuelto el deseo por las 'chunky sneakers' también llamadas 'ugly sneakers'. Te contamos por qué no querrás quitártelas en todo el invierno, si aún no has caído rendida a sus encantos.

Este tipo de zapatillas parece recién salidas de la maleta de los recuerdos de los 90. Lo curioso es que ahora están teniendo mucho éxito y son ideales, debido a que se pueden combinar prácticamente con cualquier 'look'.

Son una alternativa muy 'top' y favorecedora por sus suelas de plataformas. Son perfectas para combinarlas en invierno con abrigos de corte masculino o cazadoras acolchadas y jeans de todos los colores. Ir cómodo y con estilo nunca fue tan fácil.