Cinco ´looks´ de Sara Carbonero para no pasar frío

Los días de verano ya han quedado lejos. Llega el momento de llenar nuestro armario de jerseys calentitos, pantalones abrigados, bufandas, gorros, etc. para hacer frente al frío de los próximos meses.



Si buscas ideas en las que inspirarte para lucir espectacular, pese a las capas que toca llevar en esta época del año, no te pierdas los siguientes 'looks' de Sara Carbonero. La periodista, una de las españolas con más estilo, es una de las mejores fuentes de inspiración para vestir con estilo en pleno invierno. La también modelo, es una auténtica fanática de los jerseys gordos, las botas cómodas y abrigos largos: