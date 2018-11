Rosalía ficha por Pull&Bear

El fenómeno Rosalía llega a Pull&Bear // Ben Toms

Operación Triunfo llega a Inditex

Pull&Bear: promoción a golpe de influencers

Brooklyn Beckam en su visita a Galicia en 2016 // Carlos Pardellas

Pull & Bear se apunta al fenómeno Rosalía. La cantante catalana -que acaba de publicar uno de los discos más esperados del año, El Mal Querer - ha fichado por la marca de moda joven de Inditex. La colaboración entre ambos se traducirá en el lanzamiento de una colección cápsula que estará disponible el próximo 12 de noviembre tanto en las tiendas como en la web de la firma.Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la colección de Rosalía para Pull&Bear, excepto unas pequeñas declaraciones de la cantante con las que la marca ha anunciado el fichaje y que"El verde me da mucha energía. El lila es un color femenino, es un color sensual. El rojo para mí es apasionamiento, fuerza. El negro es misterio, me gusta mucho. El blanco es pureza".Un retrato de la cantante de 25 años realizada por el fotógrafo, además, es la única imagen que se ha visto hasta ahora de la ropa. De hecho, se trata del mismo conjunto que Rosalía lució el día que se hizo un selfi junto a Tim Cook, CEO de Apple, el día que visitó España y se reunio con Pedro Sánchez en Moncloa . Ya entonces, la autora de Malamente publicó una story en su cuenta de Instagram en la que se le veía con el mismo conjunto y decía: "Atentxs al conjunto de ropa que llevo, pronto, noticias".La colaboración entre Rosalía y Pull&Bear llega meses después de que el imperio creado por Amancio Ortega se sumase a otro fenómeno, el de Operación Triunfo. En aquella ocasión, en cambio, se trataba de Stradivarius que fichaba a Aitana , la benjamina de la edición de 2017 y exnovia de Cepeda, para convertirse en la imagen de la marca.La colaboración, que duraría la campaña de verano, surgió a partir del éxito alcanzado por la canción Lo Malo que interpretaba junto a otra de sus compañeras en el talentshow de TVE, Ana Guerra. Su contratación venía acompañada, además, del lanzamiento de una camiseta que arrasó en las tiendas del imperio Inditex. De tela blanca, con la frase "Pa mala yo" por delante, y con las palabras "yo decido cuándo, dónde y con quién", la camiseta no duró más de 24 horas en la tienda.No es la primera vez que la hermana pequeña de Zara apuesta por un fenómeno social para promocionar su marca. El fichaje de Rosalía se produce dos años después de que Brooklyn Beckam, el hijo de David y Victoria Beckham, se conviertera en la imagen de la firma . El hijo de la dinastía más célebre del Reino Unido se aliaba con Pull&Bear para lanzar un proyecto ecoeficiente: la nueva sede de la compañía en Narón, después de 25 años de existencia.Fue en 2016 cuando Brooklyn Beckham visitó Galicia junto a un desfile de estrellas que se reunieron en una fiesta de inauguración que se celebró en un espacio al aire libre que reproducía un bosque autóctono gallego y en el que se instalaron para la ocasión foodtrucks, una pista para skaters y hasta una carpa de circo en la que todo estaba pensado para que los asistentes disfrutasen hasta entrada la noche.Tampoco faltó la música en una velada amenizada por grupos de todos estilos. Desde los temas de la bandao la cantante fhasta la música del grupo españolo los que pinchó el Dj Set de Digitalism.