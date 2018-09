Estas son las tendencias del otoño y están en Zara por menos de 30 euros

¿Quién ha dicho que seguir las tendencias de cada estación significa tener que vaciar la cartera? El otoño ha llegado oficialmente y, aunque por el momento el tiempo recuerda más al verano, hay que estar preparado para cuando los termómetros bajen y toque hacer definitivamente el cambio de armario.

Los cuadros, las prendas oversize e incluso las lentejuelas y los brillos serán protagonistas durante los próximos meses. Zara, uno de los grandes de la moda, ofrece en su catálogo propuestas que responden a estas y otras tendencias. Y lo hace con precios de todos los rangos. Aquí una selección de productos para ir a la moda este otoño y por menos de 30 euros.

Vestido mini de cuadros

Vestido midi cuadros, 29,95 euros. // Zara

El estampado de cuadros va ser uno de los imprescindibles del otoño en todos sus tamaños, colores y prendas. Desde abrigos a camisas, en esta ocasión escogemos un vestido mide ideal como fondo de armario. Su precio, 29,95 euros.

Pantalones con bandas laterales

Pantalón banda lateral, 25,95 euros. // Zara

Se trata de una tendencia que se mantiene. Son los pantalones con bandas laterales, ya sea en jeans u otros tejidos seguirán viéndose durante este otoño. En la imagen, un modelo con cintura elástica y bandas en contraste por 25,95 euros.

Vestido camisero

Vestido camisero, 25,95 euros. // Zara

Los vestidos camiseros son una propuesta cómoda que se puede adaptar tanto a contextos relajados o más formales. Sacarán de más de un apuro durante esta estación. El modelo de la imagen está disponible en Zara por 25,95 euros.

Camiseta de lentejuelas

Camiseta lentejuelas, 17,95 euros. // Zara

Los brillos no faltarán este otoño en los armarios, y no solo para la noche. Con una combinación adecuada se introducen también en los looks de día. Este ejemplo, una camiseta de lentejuelas por 17,95 euros.

Bomber

Bomber, 19,99 euros (special price). // Zara

Junto a los abrigos cruzados, las bombers serán una de las prendas de abrigo estrella. Acolchada y water resistant, como la de la imagen, por 19,99 euros.

Jersey oversize

Jersey oversize, 29,95 euros. // Zara

Las prendas oversize también continuarán de moda durante este otoño en todas sus modalidades. Pero, sin duda, uno de las prendas estrella serán los jerséis de punto extra grandes, como el de la imagen por 29,95 euros.

Bolsos estilo shopper

Bolso shopper con asa de fantasía, 25,95 euros. // Zara

Uno de los complementos que no se puede perder de vista. Prácticos y disponibles en multitud de tamaños. Una opción, este shopper con asas de fantasía de 25,95 euros.