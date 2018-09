El vestido de Zara que te resolverá el otoño y que ya ha fichado Sienna Miller

El otoño ya está aquí y el mercurio fluctúa entre el bochornazo estival y el fresco de la madrugada. Con este panorama que nos pinta el 'veroño' una no sabe si tirar hacia el vestido playero -muy visto a estas alturas, por otra parte- o poner rumbo a las prendas de nueva temporada. Si no quieres morir abrasada en el intento, no queda otra que coger la calle de en medio, es decir, prendas de entretiempo. Y si la vida pone en tu camino a una musa vestida de Zara, pues eso, que paren el mundo que yo me bajo aquí.

Sienna Miller, la reina de las 'influencers', ha escogido un vestido que firma Amancio Ortega para sobrellevar la 'no estación'. Un conjunto perfecto que aúna estilo y comodidad en tonos básicos (blanco roto y negro) y con un clásico estampado de cuadros que podrá sobrevivir en tu armario a los cambios de tendencia.

El vestido se vende por 39.95 euros y aún hay tallas disponibles. El cuadro vichy en tonos blancos y negros es uno de los estampados favoritos de la actriz. Solo hay que darse un paseo por su Instagram para comprobarlo: bufandas, camisas, chaquetas... Una apuesta segura.