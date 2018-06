Con este pack que te costarátendrás resuelto el verano con sus noches, sus días y sus eternas jornadas playeras. Te vestimos de arriba abajo, complementos incluidos, y lo hacemos bajo la batuta de la instagramer gallega -puedes echar un ojo a su perfil aquí - que le da una vuelta a la ropa de Zara Amanece. Toca salir a pasear, callejear un poco... ¿tomar el aperitivo? ¿Qué me pongo? Sin duda, un vestido. Este, midi camisero, "tiene un corte fantástico y favorecedor para diario y es una apuesta segura año tras año". Lo puedes encontrar en Zara por 29,95 euros.Los complementos son clave. Y "sin duda la mayor tendencia del verano", asegura Andrea es este tipo de bolsos. "Antes se usaba para la compra y ahora todas lo llevan para sus styles".Porque también querrás estar mona en la playa, esta es la propuesta de @martthan: un bikini de topos. "Es la revelación para esta temporada, el estampado de lunares en cualquier prenda: vestidos, palazzo, sandalias.. Pero, sin duda, me quedo con el bikini", concluye. Una apuesta segura con dos ingredientes básicos: estilo y buen precio.Ovación y aplauso a esta sugerencia que nos reconciliará con nuestros pies. "Dejémonos de tanto tacón", y volvamos a los orígenes. Siendo fieles a esa filosofía de lo básico, esra babucha trenzada, además de mona, es "ideal para tu día a día y combinará con cualquiera de tus 'outfits'". Un acierto que resuelve con versatilidad la cuestión del calzado.Porque los clásicos siempre son una buena inversión, esta falda es de las que te seguirás poniendo temporada tras temporada. Cuando la veas dirás: "No la quiero, la necesito". "Un básico para día y noche que toda mujer tiene que tener en su armario". Tan sencilla como contundente es la reseña que hace Andrea Costas.¿Cuántas veces has salido de una tienda de Zara con las manos vacías? Seguramente no muchas, pero sí que te habrás quedado colgada al ver cómo esa amiga que todas tenemos con 'charme' -el estilazo de toda la vida- lucía un vestido o una camiseta que no querías ni regalada y ahora, visto en ella, te parece divina. Pues hay una 'influencer' gallega que es esa amiga que consigue darle una vuelta a la ropa 'low cost' y, además, lo publica --. Las revistas de moda ya le han echado el ojo -Elle califica su Instagram de "adictivo"- y su número de seguidores no deja de crecer. Ya roza los 55.000.De nombre Andrea y de apellido, Inditex . O casi -en realidad, Costas-. De día trabaja en la multinacional textil y, en su tiempo libre, sigue colgada de Zara, Bershka , Pull and Bear y otras casas 'low cost' como Mango. Esta coruñesa que pasea sus veranos por Menduiña tiene "muy claro" su estilo. Y tanto. Esa es precisamente la clave de su éxito. "El que tiene gusto no tiene que gastarse un dineral para vestir de tendencia", explica. Su secreto es mezclar. A veces, incluso, con prendas imposibles que juntas logran un 'outfit' espectacular que se encarga de retratar Daniel Bouzas.