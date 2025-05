Si tu mascota se rasca mucho o se lame las patas, no hagas esto: «Sería como si te ato las manos»

Llega la temporada primaveral y con ella, las alergias. Seguro que si las sufres ya has notado los síntomas y no puedes despegarte de los pañuelos de papel y tus medicinas, pero ¿sabías que nuestras mascotas también pueden estar pasando algo similar?

La veterinaria Carmen Arteaga ha advertido de esta situación, poniendo en sobreaviso a los cuidadores: es muy probable que los peludos empiecen de repente a rascarse las patas o incluso a lamérselas, intentando aliviar el picor.

Una reacción natural de algunas personas es colocar al perro un collar isabelino (el cono de plástico que rodea el cuello de las mascotas), algo que Arteaga no recomienda hacer.

«Si le pones un collar isabelino no se va a solucionar el picor. El perro va a dejar de chuparse porque físicamente no puede acceder», explica, «pero sería como si a ti te pica mucho el cuerpo y te ato las manos».

La veterinaria indica que no tiene nada en contra de estos collares, que reconoce que son «supernecesarios», pero asegura que no son la solución. Si advertimos que nuestro perro se lame mucho o se rasca hasta el punto de hacerse heridas, no lo dejes pasar: acude al veterinario para saber el origen del malestar. A lo mejor se puede atajar con alguna pomada o medicamento, evitando el trago del collar.