Alerta de la Guardia Civil a toda España por lo que está pasando con los perros: "Ten cuidado si paseas"

Ya no es difícil ver en los parques de Sevilla y otras latitudes andaluzas grandes filas de orugas procesionarias deambulando por los caminos, en un espectáculo aparentemente inofensivo, pero que no lo es en absoluto, en particular para los perros y los niños.

La Guardia Civil ha lanzado una advertencia a través de sus redes sociales sobre un peligro latente en parques y zonas boscosas: la oruga procesionaria. En un vídeo que ha compartido, la benemérita alerta sobre el riesgo que supone este insecto para las mascotas, especialmente los perros, durante los paseos al aire libre.

"¿Ves algún peligro en este vídeo? Pues lo hay. Sobre todo para tu mascota", reza el mensaje de la Guardia Civil, que insta a los dueños a extremar las precauciones ante la presencia de la oruga procesionaria.

@guardiacivil ¿Ves algún peligro en este vídeo? Pues lo hay. Sobre todo para tu mascota. 🐶 ⚠️ Ten mucho cuidado si paseas con tu perro y ves una oruga procesionaria🐛 Este insecto tiene unos pelos urticantes que les pueden provocar una reacción muy grave. 👉🏼 Extrema las precauciones durante vuestros paseos. Y si entra en contacto actúa rápidamente. Llévale al veterinario y evita que se lama.

¿Por qué es peligrosa la oruga procesionaria?

La Guardia Civil explica que la oruga procesionaria posee unos pelos urticantes que pueden provocar una reacción muy grave en los animales. Estos pelos se desprenden fácilmente y, al entrar en contacto con la piel o las mucosas, liberan una toxina que causa irritación, inflamación y, en casos severos, necrosis.

Ante la presencia de la oruga procesionaria, la Guardia Civil recomienda: Extremar las precauciones durante los paseos con tu perro y evitar zonas donde se detecte la presencia de orugas. En el caso que haya entrado en contacto con la oruga, actuar rápidamente evitan que el animal se lama la zona afectada.

La oruga procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) se refugia en bolsas de seda en los pinos durante el invierno. A medida que las larvas maduran, descienden de los árboles en la característica "procesión" que les da nombre, buscando un lugar donde enterrarse y convertirse en mariposa. Es en este momento cuando liberan sus pelos urticantes como mecanismo de defensa, provocando reacciones alérgicas e irritaciones en la piel al entrar en contacto con personas o animales.