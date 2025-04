Un adiestrador canino explica el desconocido motivo por el que los perros comen hierba

Sacar a pasear al perro es una práctica necesaria y beneficiosa por severos motivos. Por un lado, es bueno para el animal a nivel físico y psicológico y además, mejora la educación y la relación con el dueño y el resto de canes que habitan las calles.

Sin embargo, a pesar de todas las utilidades que reporta el paseo, también puede ser una fuente de riesgos y peligros e incluso una oportunidad para detectar comportamientos extraños en el animal.

Por ejemplo, puede ser que algunos días tu perro se pare más a olisquear la hierba y se ponga a morderla y digerirla. Este gesto, aparentemente inocente, puede significar algo más.

El significado de comer hierba

El adiestrador canino Rafael Cal Estrela explica los motivos detrás de la ingesta de hierba por parte de los peludos.

Las razones más comunes son el malestar físico o el estrés, según relata, pero no son las únicas: «También utilizan el comer hierba como regulador emocional, como herramienta de gestión emocional, como herramienta de coping, como quieras llamarlo».

Por ejemplo, cuenta el caso de su perro Oso, que siempre se acerca a comer hierba en el mismo punto de su paseo; justo donde siempre le ladran otros perros.

«Él necesita cerrar conversaciones, dejarle claro a los otros perros que no tiene ningún conflicto con ellos y tiene esa necesidad», describe. Por este motivo, cuando no están los demás perros en esa zona, Oso se acerca a la hierba y come para anticiparse a un posible conflicto, «autorregulándose».

Otras formas de autorregulación

«Vuestros perros puede que lo hagan mordiendo un palo o acelerando el paseo, restregándose, haciendo hoyos, pidiéndote que le des algún objeto para que lo porte con la boca...», explica el adiestrador.

En el caso de su perro, al terminar la ronda por la hierba orina, dejando a los perros que pasen después su información. Al salir de esa zona concreta, ya no come hierba y retoma el paseo con normalidad.

«Siempre estamos prohibiendo que nuestro perro haga cualquier cosa cuando nos da miedo, cuando lo que está utilizando es una herramienta natural para él de gestión emocional. Y si lo prohibimos, debes saber que está descargando y que tendríamos que proponerle una alternativa», afirma Rafael Cal.

Además, el experto puntualiza que puede ser que esté seleccionando la hierba por puro gusto porque le gusta ese tipo de planta.