«Diori se ha ido siendo un perro feliz»: la emotiva carta de Eva a la Protectora do Morrazo tras perder a su peludo adoptado

Hay historias de adopción que empiezan cuando muchos pensarían que ya es demasiado tarde. La de Eva y Dior, o «Diori», comenzó cuando él rozaba los diez años y terminó siete años después, tras una vida compartida que su dueña ha querido agradecer públicamente a quienes hicieron posible aquel encuentro: el equipo de la Protectora do Morrazo.

La carta de despedida, difundida en redes sociales por la protectora, ha generado numerosas reacciones por la ternura con la que Eva recuerda aquellos siete años juntos y, especialmente, por el mensaje que encierra sobre la adopción de animales de edad avanzada.

«Os escribo estas líneas con una mezcla de emoción y gratitud infinita. Hoy me tocó despedirme de Dior, Diori, a sus 17 años», comienza la misiva.

Eva había acudido siete años antes a las instalaciones de la protectora buscando dar un hogar a un perro. Allí encontró a Dior, que estaba a punto de cumplir una década. Su intención era ofrecerle una jubilación tranquila, pero el animal se encargó rápidamente de desmontar sus planes.

«Yo iba mentalizada para darle un retiro tranquilo a un perro triste y pausado, pero fue cruzar la puerta de mi casa y transformarse», recuerda. Dior «se adueñó del sofá y la cama desde el minuto uno» y dejó al descubierto una personalidad muy diferente de la que Eva imaginaba: hiperactivo, alegre y con una particular obsesión por las pelotas.

Con humor, lo define incluso como «el mayor estafador emocional del mundo» y recuerda cómo acabó embarcándola en una «compra compulsiva de pelotas» para satisfacer su afición.

Siete años «inseparables»

Lo que inicialmente iba a ser ofrecer unos años tranquilos a un perro mayor acabó convirtiéndose en una relación inseparable. «Me ha regalado risas y amor incondicional en estos siete años en que hemos sido inseparables», escribe Eva.

Su mensaje contiene también un agradecimiento especial a las personas que cuidaron del animal antes de su adopción. «Gracias por cuidarlo hasta que llegó a mi vida. Ojalá hubiera ido antes, pero nunca es tarde para un perro que solo necesita una oportunidad para sacar a relucir su maravillosa personalidad».

Es precisamente esa reflexión la que ha convertido la despedida en un pequeño alegato a favor de la adopción de perros sénior, animales que en ocasiones tienen más dificultades para encontrar una familia pese a conservar intacta su capacidad para crear vínculos.

Eva resume esos siete años en una de las frases más emotivas de su carta: «Diori se ha ido siendo un perro feliz, querido y mimado, y gran parte de ese milagro se debe a vosotras».