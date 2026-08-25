EXPERIENCIA EN EL MAR
Avistamiento único en Galicia: cuatro ballenas azules a solo diez metros del barco
Los ejemplares, de más de veinte metros, sorprendieron a un grupo de turistas durante una salida participativa organizada por Buceo Finisterre
José Manuel Ramos Lavandeira
Una experiencia inolvidable. Eso es lo que vivió ayer un grupo de turistas en Fisterra cuando disfrutaba de una de las salidas participativas que organiza Buceo Finisterre: cuatro ballenas azules (Balaenoptera musculus) de más de veinte metros los acompañaron en su travesía.
El encuentro se produjo a unas seis millas de la costa, según señala Fernando Carrillo, gerente de Buceo Finisterre, empresa dedicada desde hace veinte años al turismo marino y subacuático. “É a primeira vez que avistamos catro baleas azuis”, afirma.
Fue un encuentro inolvidable, añade, “porque se achegaron a dez metros da embarcación”. Y es que, explica, “non é unha especie agresiva; todo o contrario, son elas as que se achegan para observarte e, se ven que non as persegues, veñen cara a ti; do contrario, fuxirían”.
El momento único fue inmortalizado con fotografías y un vído grabado por el propio Fernando Carrillo, director y buzo profesional de Buceo Finisterre y por la bióloga María Becerra.
El año pasado, explica, “viramos dúas e, curiosamente, foi o mesmo día e na mesma zona”, subraya Fernando Carrillo, quien asegura que no es fácil avistar este tipo de ballenas. Lo más habitual es encontrarse con rorcuales comunes, “pois están emigrando nesta época e ata outubro é máis doado avistalas”.
Una bióloga a bordo
Desde el año 2012, Buceo Finisterre colabora con el Cemma para realizar salidas participativas al mar, pero, ante la elevada demanda de este tipo de experiencias, “o ano pasado comezamos a facelas nós tamén como empresa”.
La experiencia está siendo todo un éxito, ya que, además, “os turistas van acompañados da bióloga, que lles ofrece información especializada e tamén lles explica como hai que comportarse cando te atopas con baleas, arroaces ou outras especies”.
Quienes deseen vivir este tipo de experiencias en la costa de Fisterra todavía están a tiempo. Buceo Finisterre organiza, hasta el mes de octubre, una salida diaria, siempre que las condiciones lo permitan. Fernando Carrillo asegura que “vén xente de todo o mundo”.
Fuente: El Correo Gallego
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