Vacaciones en cualquier lugar del mundo con alojamiento gratis a cambio de cuidar mascotas: las ofertas que llegan a Galicia y Portugal

Dormir varios días en Pontevedra, pasar unas semanas en A Coruña o alojarse en una casa cerca de la playa en el Algarve sin pagar hotel es posible a través de TrustedHousesitters (la web está en inglés, pero activando el traductor de Google puedes navegar en español), una plataforma que conecta a propietarios de mascotas con viajeros dispuestos a cuidarlas durante su ausencia.

El sistema funciona como un intercambio. El propietario ofrece su vivienda durante unas fechas concretas y el cuidador se compromete a hacerse cargo de los animales, mantener la casa y seguir las indicaciones acordadas. No hay ningún pago entre ambas partes por el alojamiento, aunque para optar a las ofertas es necesario contratar una suscripción anual a la plataforma, cuyo plan básico para cuidadores parte actualmente de los 129 dólares.

Oferta en A Coruña / trustedhousesitters.com

Entre las oportunidades publicadas recientemente aparecen también opciones en Galicia. En Pontevedra, por ejemplo, se ofrecía una estancia del 12 al 21 de octubre en una vivienda céntrica a cambio de cuidar de dos perros y un gato. En A Coruña, otra propuesta planteaba una estancia mucho más larga, del 1 de septiembre al 31 de octubre, para una persona dispuesta a atender a dos perros.

También han aparecido ofertas en otros puntos de la comunidad, como Miño, Muros, Vigo o Baiona, algunas de ellas en viviendas situadas cerca del mar.

Portugal ofrece muchas más posibilidades

La oferta crece notablemente al cruzar la frontera. TrustedHousesitters reúne decenas de propuestas en Portugal, con destinos como Oporto, Lisboa, Cascais, Nazaré, Tavira o Lagos.

En Vilamoura, en el Algarve, una de las ofertas propone alojarse en una villa con piscina cerca de la playa a cambio de hacer compañía a un perro de edad avanzada. En Tavira han aparecido también estancias para cuidar gatos, mientras que en Póvoa de Varzim, a unos 30 minutos de Oporto, se ofrecía una casa situada a apenas cinco minutos de la playa.

Las fotos de una casa en Portugal que se oferta en esta plataforma. / trustedhousesitters

En la propia ciudad de Oporto, otro anuncio permite pasar casi un mes en un apartamento con una gran terraza en el centro a cambio de cuidar de un gato.

La fórmula puede resultar especialmente atractiva en destinos donde el alojamiento supone buena parte del presupuesto de las vacaciones. Pero la plataforma recuerda que no se trata de un «Airbnb gratis». Los cuidadores deben alimentar y pasear a los animales, administrar medicación si es necesario y adaptar parte de sus planes a sus horarios y necesidades.

Anuncio para el Algarve. / trustedhousesitters

TrustedHousesitters asegura contar con más de 240.000 miembros en 180 países y haber facilitado millones de noches de cuidado de mascotas desde su creación en 2010.

No es la única página para optar a esta posibilidad de viajar haciendo de 'petsitter'. Otras plataformas popularess son House Careers, o Nomador, en las que también hay que pagar una cuota anual para crear un perfil. A cambio, estas webs aseguran seguridad y confianza, verificando la identidad de los usuarios y ofreciendo servicios de ayuda.