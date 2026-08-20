Se busca 'petsitter'
Vacaciones en cualquier lugar del mundo con alojamiento gratis a cambio de cuidar mascotas: las ofertas que llegan a Galicia y Portugal
TrustedHousesitters conecta a propietarios que se ausentan de casa con viajeros dispuestos a atender a sus perros, gatos y algún otro animal a cambio de alojamiento
Dormir varios días en Pontevedra, pasar unas semanas en A Coruña o alojarse en una casa cerca de la playa en el Algarve sin pagar hotel es posible a través de TrustedHousesitters (la web está en inglés, pero activando el traductor de Google puedes navegar en español), una plataforma que conecta a propietarios de mascotas con viajeros dispuestos a cuidarlas durante su ausencia.
El sistema funciona como un intercambio. El propietario ofrece su vivienda durante unas fechas concretas y el cuidador se compromete a hacerse cargo de los animales, mantener la casa y seguir las indicaciones acordadas. No hay ningún pago entre ambas partes por el alojamiento, aunque para optar a las ofertas es necesario contratar una suscripción anual a la plataforma, cuyo plan básico para cuidadores parte actualmente de los 129 dólares.
Entre las oportunidades publicadas recientemente aparecen también opciones en Galicia. En Pontevedra, por ejemplo, se ofrecía una estancia del 12 al 21 de octubre en una vivienda céntrica a cambio de cuidar de dos perros y un gato. En A Coruña, otra propuesta planteaba una estancia mucho más larga, del 1 de septiembre al 31 de octubre, para una persona dispuesta a atender a dos perros.
También han aparecido ofertas en otros puntos de la comunidad, como Miño, Muros, Vigo o Baiona, algunas de ellas en viviendas situadas cerca del mar.
Portugal ofrece muchas más posibilidades
La oferta crece notablemente al cruzar la frontera. TrustedHousesitters reúne decenas de propuestas en Portugal, con destinos como Oporto, Lisboa, Cascais, Nazaré, Tavira o Lagos.
En Vilamoura, en el Algarve, una de las ofertas propone alojarse en una villa con piscina cerca de la playa a cambio de hacer compañía a un perro de edad avanzada. En Tavira han aparecido también estancias para cuidar gatos, mientras que en Póvoa de Varzim, a unos 30 minutos de Oporto, se ofrecía una casa situada a apenas cinco minutos de la playa.
En la propia ciudad de Oporto, otro anuncio permite pasar casi un mes en un apartamento con una gran terraza en el centro a cambio de cuidar de un gato.
La fórmula puede resultar especialmente atractiva en destinos donde el alojamiento supone buena parte del presupuesto de las vacaciones. Pero la plataforma recuerda que no se trata de un «Airbnb gratis». Los cuidadores deben alimentar y pasear a los animales, administrar medicación si es necesario y adaptar parte de sus planes a sus horarios y necesidades.
TrustedHousesitters asegura contar con más de 240.000 miembros en 180 países y haber facilitado millones de noches de cuidado de mascotas desde su creación en 2010.
No es la única página para optar a esta posibilidad de viajar haciendo de 'petsitter'. Otras plataformas popularess son House Careers, o Nomador, en las que también hay que pagar una cuota anual para crear un perfil. A cambio, estas webs aseguran seguridad y confianza, verificando la identidad de los usuarios y ofreciendo servicios de ayuda.
Anuncio real
Casa Carvoeiro (Portugal) Acceso a la piscina - ¡Dos gatos gordos y perezosos a los que cuidar!
Soy Alan, un británico de 56 años que se mudó recientemente a Portugal. Normalmente estoy en casa cuidando a los gatos, pero de vez en cuando viajo a otros lugares de Portugal, así que necesito a alguien que los cuide cuando no estoy.
Ubicación
Bonita (pero pequeña) villa de 2 dormitorios en Quinta do Paraíso, Carvoeiro. Tiene todas las comodidades modernas, incluyendo internet de fibra óptica. También una zona exterior con tumbona, sillas y mesas. Tres piscinas a unos 100 m (que debería poder usar). Entorno agradable y tranquilo. A unos 10 minutos a pie del centro del pueblo/playa. La casa tiene aire acondicionado; es un poco débil (solo una unidad), ¡pero suficiente! Probablemente sea mejor para alguien con transporte propio, ya que el transporte público es algo limitado por aquí. Es bastante fácil de cuidar, con suerte: los gatos se cuidan solos, solo hay que rellenarles la comida y el agua. También hay que regar algunas plantas a diario (siempre que no llueva); solo es un trabajo de 2 minutos con la manguera, muy fácil.
Responsabilidades
Las mascotas pueden quedarse solas en casa durante más de 6 horas; confirme el horario con el dueño.
Alimenta a ambos gatos a diario. Asegúrate de que sus bebederos estén siempre llenos (sobre todo cuando hace calor). Probablemente aparezcan al anochecer y te miren fijamente; esa es la señal para darles algunas golosinas. Vic necesita gotas antipulgas de vez en cuando, pero no deberían ser necesarias en esta ocasión. Crucemos los dedos, ya se han acostumbrado a hacer sus necesidades al aire libre (después de un comienzo difícil). Tengo dos bandejas de arena y una bolsa de arena, pero espero que no tengas que usarlas. Ambos llevan collares con etiquetas de identificación.
Tareas del hogar
Tengo algunas plantas en macetas en el patio; necesitan riego diario. Los contenedores se pueden vaciar en el punto limpio del aparcamiento cercano. En realidad, no hay mucho más que hacer.
Llegada: Sábado 12 de septiembre de 2026
Salida: Vierenes 25 de septiembre 2026
*Se admiten invitados
*Los cuidadores no pueden traer mascotas
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