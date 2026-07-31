Bowie encuentra hogar en menos de 24 horas tras el llamamiento del escritor gallego Manel Loureiro

Bowie ya tiene familia. El cachorro de border collie de cuatro meses para el que el escritor pontevedrés Manel Loureiro había solicitado ayuda a través de Instagram encontró un nuevo hogar menos de 24 horas después de la publicación del vídeo.

«Misión cumplida. Bowie ya tiene una nueva familia», comunicó Loureiro en una actualización difundida en sus redes sociales. El autor agradeció la respuesta de sus seguidores y, especialmente, la de todas las personas que se ofrecieron a adoptar al animal.

«Gracias a todos por vuestra complicidad y colaboración y, a los que os habéis ofrecido a darle un hogar, todavía más. Os aseguro que Bowie va a ser muy feliz en su nueva casa», celebró.

En el vídeo inicial, Loureiro explicaba que Bowie era el único de sus hermanos de camada que todavía no había sido adoptado. Lo describía como un perro «muy listo, muy inquieto, muy activo y muy mimoso», con la cartilla sanitaria y las vacunas en regla.

Manel Loureiro es uno de los escritores gallegos con mayor proyección internacional. Alcanzó el éxito con la trilogía Apocalipsis Z y es también autor de novelas como El último pasajero, Fulgor, La puerta o La ladrona de huesos. En 2024 ganó el Premio de Novela Fernando Lara con Cuando la tormenta pase, ambientada en la isla de Ons. Su última entrega ha sido «Antes de que todo cambie», publicada en mayo por Planeta y cuya trama transcurre entre Madrid, Vigo y la ría de Pontevedra.