Buscan en Nigrán a Gala, una preciosa cacatúa exótica rosa y gris perdida en Camos

Nigrán vive en las últimas horas una búsqueda poco habitual. Una vecina ha pedido ayuda a través de un grupo de Facebook de mascotas perdidas para encontrar a Gala, una cacatúa de llamativo plumaje rosa y gris que se extravió en la parroquia de Camos.

La propietaria difundió un mensaje en redes sociales en el que solicita colaboración ciudadana para localizar al animal: «Se me ha perdido Gala en Camos, Nigrán. Por favor, si alguien la encuentra que me escriba, está muy asustada. Es rosa y gris».

El ave responde a las características de una cacatúa galah, también conocida como cacatúa rosada, una especie originaria de Australia y considerada, por tanto, exótica en Galicia. Su aspecto resulta especialmente reconocible por el contraste entre el pecho y la cara de color rosa intenso, las alas grises y la cresta clara.

La familia pide que, en caso de verla, no se intente capturar de forma brusca, ya que podría asustarse y alejarse aún más. Lo recomendable es avisar de inmediato a la propietaria o comunicar el avistamiento indicando la zona exacta, la hora y, si es posible, acompañarlo de una fotografía.

La búsqueda se centra en el entorno de Camos, aunque este tipo de aves pueden desplazarse con rapidez si se sienten amenazadas.