La ola de calor también afecta a tu mascota: recomendaciones para protegerla de las altas temperaturas

El Ministerio de Derechos Sociales cuenta con una guía que todo dueño de una mascota debería tener muy presente, sobre todo estos días en los que una masa de aire cálido abrasa el país. Estas recomendaciones previenen de las consecuencias de las altas temperaturas sobre los animales de compañía, que son son más sensibles que los humanos al calor excesivo.

La guía recuerda que está prohibido dejar solos a animales de compañía en vehículos cerrados con altas temperaturas, por el alto riesgo que puede comportar para la vida del animal, y recomienda evitar actividades intensas en el exterior en las horas de más calor, mantenerlos hidratados y con suficiente ventilación en los hogares.

Pero el calor no solo implica riesgos por golpes térmicos. También puede propiciar problemas de piel debido a parásitos externos como pulgas, garrapatas o piojos, que pueden causar desde picazón hasta anemia. Por eso, si vas a llevar a tu mascota a zonas de playa o naturaleza, lo ideal que es acudir al veterinario para que te aconseje sobre el uso de antiparasitarios preventivos.

Tabla para los golpes de calor. / Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid

Síntomas de alerta

Jadeo excesivo, vómito, letargo, desorientación, encías muy rojas o pálidas... Ante estos síntomas se debe actuar de inmediato: aplicar agua fría puede reducir hasta un grado y medio su temperatura, pero es indispensable acudir a un veterinario para una revisión completa y posible hospitalización.

Las altas temperaturas deterioran rápidamente el alimento de las mascotas y una comida en mal estado desencadena vómitos, diarrea y/o enfermedades renales y hepáticas. Nada de alimentos crudos, ni dejar la comida fuera de su paquete original, diseñados para conservarla adecuadamente.

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