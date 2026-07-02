Los supermercados alemanes estrenan cabinas seguras para que los perros esperen durante la compra

Dejar al perro atado fuera de una tienda mientras se hace una compra rápida puede salir caro en España. La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales prohíbe dejar a los animales de compañía atados o deambulando en espacios públicos sin supervisión presencial. Es decir, no está permitido entrar en un comercio y dejar al perro solo en la puerta, aunque solo sean unos minutos.

Una solución a esta rutinaria situación es la que han puesto en práctica en Alemania. Y es que algunos supermercados germanos han comenzado a instalar espacios exclusivos para que los perros puedan esperar de forma segura mientras sus dueños realizan la compra. La iniciativa, que ya se ha visto en distintas ciudades del país, se ha vuelto viral en redes sociales por su diseño y por la comodidad que ofrece tanto a los animales como a sus propietarios.

Se trata de pequeñas cabinas habilitadas junto a los establecimientos, pensadas para evitar que las mascotas permanezcan atadas en la calle o encerradas dentro de un vehículo. Estos «estacionamientos» caninos cuentan con control de temperatura, ventilación y sistemas de seguridad para garantizar el bienestar de los perros durante el tiempo de espera.

El acceso a las cabinas se realiza mediante una aplicación móvil o a través de un código digital, de manera que solo el propietario puede abrir el espacio en el que se encuentra su mascota. En algunos casos, además, las instalaciones incorporan cámaras que permiten observar al animal en tiempo real desde el teléfono móvil.

La medida ha generado numerosos comentarios positivos en internet, donde muchos usuarios la consideran una solución práctica para quienes acuden a hacer la compra acompañados de sus perros. También ha abierto el debate sobre la necesidad de adaptar los espacios urbanos y comerciales a la creciente presencia de mascotas en la vida cotidiana.

El objetivo principal del servicio es mejorar la seguridad de los animales y evitar situaciones de riesgo, especialmente durante los meses de frío o calor extremo. Aunque por ahora se trata de una iniciativa implantada en algunos supermercados alemanes, su popularidad podría favorecer que otros países europeos estudien propuestas similares.