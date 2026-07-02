«He encontrado a tu mascota»: la estafa que aprovecha la angustia de los dueños

La Policía Nacional ha lanzado una advertencia sobre una estafa que juega con uno de los momentos más angustiosos para cualquier dueño: la desaparición de su mascota. El engaño empieza cuando los delincuentes localizan carteles en la calle o anuncios en redes sociales de perros o gatos perdidos y contactan con los propietarios haciéndose pasar por personas que han encontrado al animal.

«Hola, he encontrado a tu mascota». Con mensajes de este tipo, los estafadores tratan de ganarse la confianza de la víctima. «Ahí es donde empieza la estafa», advierte una agente en el vídeo difundido por la Policía Nacional.

El modus operandi es sencillo: tras localizar el anuncio, los timadores escriben o llaman al dueño y, para resultar más creíbles, pueden enviar fotos o vídeos generados con inteligencia artificial a partir de las imágenes que la propia familia había publicado de la mascota desaparecida. Una vez que logran que la víctima crea que el animal está en sus manos, llega la petición de dinero.

«Cuando tienen tu confianza, te piden dinero con diferentes excusas para devolvértela», alerta la Policía. La recomendación es clara: si alguien exige un pago para entregar al animal, hay que desconfiar.

Los agentes aconsejan comprobar siempre la información que aporta la persona que dice haber encontrado a la mascota y hacer una pregunta de control. Por ejemplo, preguntar por algún rasgo físico que no se vea en la fotografía difundida o por una peculiaridad de comportamiento que solo conozcan quienes hayan estado realmente con el animal.

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«Si te exigen dinero para devolverte a tu animal, no cedas y denuncia», concluye la Policía Nacional, que insiste en no dejarse llevar por la urgencia ni por la desesperación del momento.