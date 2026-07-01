Dos cachorros aparecen atados a una señal de tráfico en Ourense tras un aviso por la venta de animales en la calle

Un episodio de presunto maltrato animal ha generado indignación en Ourense después de que dos cachorros fuesen encontrados atados a una señal de tráfico en la zona del Parque do Toural. La protectora Arco da Vella ha difundido el caso para pedir colaboración ciudadana y tratar de localizar a otros dos animales que, según la entidad, continúan desaparecidos.

Los hechos se produjeron el pasado domingo, cuando la protectora recibió un aviso que, según trasladó en sus redes sociales, les dejó «completamente en shock». De acuerdo con la información difundida por Arco da Vella, una pareja de origen portugués habría intentado vender cuatro cachorros en la zona del Parque do Toural.

Tras la intervención de la Policía Local, dos de esos animales aparecieron atados a una señal de tráfico. «Sí, habéis leído bien… atados a una señal», lamentó la protectora, que se hizo cargo de los perros rescatados.

Los dos cachorros, a los que han llamado Cola y Cao, se encuentran ya «sanos y a salvo» bajo el cuidado de Arco da Vella. Sin embargo, la entidad advierte de que llegaron con una importante carga de parásitos, por lo que ahora necesitan recuperarse antes de poder iniciar cualquier proceso de adopción.

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«Si ese día estabas por la zona, viste a esta pareja, tienes alguna fotografía, un vídeo o cualquier información que pueda ayudar a localizar a los otros dos pequeños, por favor, ponte en contacto con nosotras», detalla la protectora.