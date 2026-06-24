Maltrato animal
El milagro de Flor, la perra abandonada en un monte que volvió a caminar gracias al cariño de su familia de acogida
La Protectora Aloia de Tui busca adopción o acogida indefinida para esta perra, que fue rescatada sin poder moverse y que hoy ha logrado recuperarse tras meses de cuidados, rehabilitación y afecto
La historia de Flor comienza en el lugar en el que nunca debería terminar la vida de ningún animal: abandonada en un monte, sola, asustada y sin poder caminar. La perra, atendida por la Protectora Aloia de Tui, fue rescatada después de que sus patas dejaran de responder y de que quienes hasta entonces habían sido su familia decidiesen dejarla atrás cuando más los necesitaba.
Según relata la protectora, Flor tenía antes «otro nombre, una familia y lo que creía que era un hogar». Pero un día su cuerpo dejó de responder. «Mis patitas no eran capaces de levantarse», cuentan desde Aloia en una publicación escrita como si fuese la propia perra quien narrase su historia. En lugar de recibir cuidados, fue abandonada «tirada en un monte, completamente sola», viendo cómo se marchaban sin poder seguirlos.
El rescate abrió una nueva oportunidad para ella. Los voluntarios de la protectora la pusieron a salvo y, desde ese momento, comenzó una lucha compartida: veterinarios, especialistas, rehabilitación y una familia de acogida que nunca dejó de creer en su recuperación. El diagnóstico inicial no invitaba al optimismo. Según el relato difundido, los profesionales llegaron a advertir de que Flor no volvería a caminar.
Hace algo más de un mes, la propia protectora pedía ayuda para conseguir una silla de ruedas para Flor, convencida de que ese apoyo sería necesario para mejorar su movilidad. Sin embargo, su evolución ha desafiado aquel pronóstico. Con paciencia, constancia y cariño, Flor empezó a avanzar poco a poco. Hoy, aquella perra que fue abandonada sin poder moverse ya camina y, en ocasiones, incluso se anima a echar alguna carrera. «Como ellos creyeron en mí, yo decidí no rendirme», recoge el mensaje de la protectora.
Desde Aloia destacan que Flor no solo es una superviviente, sino también una perra especialmente buena y cariñosa. Quienes la conocen aseguran que busca constantemente dar y recibir amor, que recibe a las personas moviendo el rabito y que es educada y limpia. «Hasta te doy la patita para saludarte», recoge la publicación.
La protectora busca ahora para ella una familia definitiva o una acogida indefinida. Flor, explican, está preparada para dejar atrás el abandono y empezar una nueva etapa con alguien que le devuelva por completo la confianza en los humanos. «Ya estoy lista. Estoy preparada para encontrar a mi verdadera familia», señalan desde la Protectora Aloia.
Las personas interesadas en adoptar o acoger a Flor pueden ponerse en contacto con la protectora en el teléfono 692 87 19 84.
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