El reto de una protectora de Nigrán: construir una mansión para sus hámsteres con la implicación de Dani Rovira

La Isla de Tali, el refugio interespecie de Nigrán, ha lanzado un reto en redes sociales con un objetivo muy concreto: conseguir 50.000 «me gusta» y un comentario de Dani Rovira para que sus hámsteres puedan vivir «como reyes». La propuesta, compartida en un vídeo publicado por la protectora, busca movilizar a sus seguidores para mejorar las condiciones de estos animales mientras esperan una adopción.

La petición tiene un protagonista dentro del propio refugio: Borja, el «manitas» de La Isla de Tali, a quien el equipo asegura pedirle «mil cosas cada día» para mejorar la vida de los animales rescatados. Esta vez, el encargo sería construir unos nuevos recintos para los hámsteres, más amplios y adaptados a sus necesidades.

La campaña ha empezado con fuerza: en apenas una hora, el vídeo ya acumulaba cerca de 2.500 «me gusta», una cifra que acerca a la protectora a su particular desafío viral.

«Acabo de llegar de la isla y me sacó un hámster del bolsillo porque literalmente no tenemos dónde vivir», explica la fundadora del refugio, Natalia Rodríguez, Tali, en el vídeo, en el que muestran las jaulas actuales de estos pequeños animales. La protectora reconoce que esos espacios «no son ni de lejos adecuados a su necesidad» y plantea la construcción de nuevos habitáculos con enriquecimiento ambiental.

La conversación del vídeo adopta un tono humorístico para lanzar el reto. Cuando le preguntan a Borja qué pide para que los hámsteres «vivan de lujo», responde primero que quiere «un millón de me gusta». Ante la réplica, «Venga, no flipes», rebaja la cifra: «Venga, va, 50.000 me gustas».

El desafío incluye además una condición simbólica: que comente la publicación alguien implicado en la defensa de los animales. El nombre elegido es el del actor y humorista Dani Rovira. «Dani Rovira, 50.000 likes y le vamos a construir a estos hámsteres, y a todos los que quedan por llegar de una vida miserable, un paraíso, que es lo que merecen», señalan en la grabación.

La protectora explica que la idea es crear «unos súper recintos» donde los hámsteres puedan corretear, contar con estímulos y disfrutar de un entorno «lo más natural y beneficioso posible» hasta encontrar una familia. «Hacerles literalmente una mansión», resumen desde La Isla de Tali.

El vídeo apela ahora a la colaboración de la comunidad digital para alcanzar el objetivo. «Qué haces que no le diste ya me gusta y comparte todo lo que puedas para llegar a los 50.000 likes», piden desde el refugio, que anima además a mencionar a Dani Rovira en los comentarios para lograr su respuesta.