Golpes de calor en mascotas: cómo prevenirlos y qué hacer ante una emergencia

Con la llegada de las altas temperaturas, las mascotas también sufren. El golpe de calor no es un simple sofoco: puede provocar daños graves e incluso la muerte si no se actúa a tiempo. Perros y gatos no sudan como los humanos; dependen sobre todo del jadeo y, de forma limitada, de las almohadillas para liberar calor, por lo que son más vulnerables en ambientes calurosos, húmedos o mal ventilados.

Las mascotas con más riesgo son cachorros, mascotas mayores, animales con sobrepeso, perros y gatos de cara chata, como bulldogs, carlinos o gatos persas, ejemplares de pelo muy denso y aquellos con problemas respiratorios, cardíacos o pulmonares. En ellos, las precauciones deben extremarse.

Entre los síntomas más habituales están el jadeo excesivo, respiración rápida o ruidosa, babeo abundante, encías o lengua muy rojas, agitación, búsqueda desesperada de sombra o agua, vómitos, diarrea, debilidad, tambaleo o letargo. En casos graves pueden aparecer colapso, confusión, convulsiones o pérdida de consciencia. En los gatos, además, las señales pueden ser más sutiles, por lo que conviene observar cualquier cambio brusco de comportamiento.

Cómo prevenir un golpe de calor

La primera medida es sencilla: agua fresca siempre disponible. En días de mucho calor conviene colocar más de un bebedero, revisar que no se haya calentado y llevar agua durante los paseos.

También es fundamental evitar las salidas en las horas centrales del día. Los paseos deben hacerse a primera hora de la mañana o al anochecer, con descansos y sin ejercicio intenso. Antes de salir, se puede comprobar el suelo con el dorso de la mano: si el asfalto quema para una persona, también puede quemar las almohadillas del animal.

Otra regla básica es no dejar nunca a una mascota dentro de un coche, aunque sea «solo un momento» o con las ventanillas algo abiertas. Los vehículos y estancias cerradas o mal ventiladas pueden alcanzar temperaturas peligrosas en muy poco tiempo.

En casa o en exteriores, las mascotas deben tener acceso a sombra, ventilación y zonas frescas. Ventiladores, aire acondicionado, alfombrillas refrescantes y bebederos con agua limpia ayudan a reducir el riesgo, especialmente en animales vulnerables.

Ante la sospecha, hay que actuar de inmediato: parar cualquier actividad, llevar al animal a un lugar fresco y ventilado, ofrecer pequeños sorbos de agua sin forzarlo y empezar a enfriarlo. La recomendación veterinaria es «enfriar primero y trasladar después»: mojar el cuerpo con agua fresca o del grifo, centrándose en cuello, abdomen e ingles, y generar corriente de aire con un ventilador o aire acondicionado.

No se debe cubrir al animal con toallas húmedas por encima, porque pueden atrapar el calor. Tampoco conviene usar hielo o frío extremo sin indicación profesional. Una vez iniciado el enfriamiento, hay que llamar al veterinario y acudir a una clínica cuanto antes, incluso si la mascota parece recuperarse, ya que las consecuencias internas pueden no verse al principio.