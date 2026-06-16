Una familia de As Neves busca a Luna desde hace un mes y ofrece 500 euros por información real: «Seguimos esperándola cada día»

La búsqueda de una perra beagle de cuatro años desaparecida en la zona de Taboexa, en As Neves, continúa más de un mes después de que se le perdiera la pista. Su propietario, Arturo Estévez Carrera no ha dejado de difundir llamamientos en redes sociales, grupos de mascotas y páginas vinculadas a localidades próximas, con la esperanza de que alguien pueda aportar algún dato que permita encontrarla.

La perra se llama Luna y desapareció en la noche del domingo 10 de mayo. Según explica su dueño en los mensajes compartidos, desde entonces no han recibido «ninguna pista fiable, ningún aviso, nada» que les permita saber dónde se encuentra. El animal tiene microchip y la desaparición ya ha sido denunciada ante las autoridades como posible robo.

En los primeros anuncios, Arturo insistía en que se trataba de una beagle «muy buena, cariñosa y acostumbrada a estar con gente», por lo que pedía a los vecinos de Taboexa, As Neves y alrededores que revisasen fincas, garajes, cobertizos o cualquier lugar en el que pudiera haberse refugiado. También solicitaba que se comunicase cualquier información, aunque pueda parecer poco relevante: «Cualquier detalle puede ayudar a encontrarla».

Pero con el paso de los días, la familia ha ido reforzando sus sospechas de que alguien pudo llevársela. En sus publicaciones, el dueño afirma que la perra desapareció cuando estaba comenzando el celo y pide que se preste atención, durante los próximos meses, a posibles anuncios de cachorros beagle, ventas sospechosas o movimientos extraños, tanto en Galicia como en otras provincias e incluso en Portugal.

«Fue robada»

«No se perdió. No se escapó. Fue robada», sostiene el propietario en uno de sus últimos mensajes, en el que también advierte de que seguirá actuando por la vía legal para esclarecer lo ocurrido. No obstante, subraya que cualquier persona que pueda aportar información será tratada con absoluta discreción y confidencialidad.

La familia ofrece 500 euros de recompensa por información real que ayude a recuperar a la perra. Quien la haya visto, la haya recogido o sepa algo sobre su paradero puede contactar en el teléfono difundido por los propietarios: 622 729 278. También se puede trasladar información a la Guardia Civil o al Seprona a través del 062.

La perrita Luna. / Cedida

«Ella sigue faltando en casa. Nosotros seguimos esperándola cada día. Solo queremos que vuelva con su familia», resume Arturo, que pide la máxima colaboración ciudadana para compartir el aviso y ampliar la búsqueda más allá de la zona donde desapareció.