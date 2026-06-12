Ya son trece las playas de la provincia de Pontevedra a las que podrás acudir este finde para refrescarte con tu perro

Con el calor apretando en las Rías Baixas y el primer gran fin de semana de ambiente veraniego a la vista, muchos vecinos preparan ya la bolsa de playa, la sombrilla y la correa. Porque para quienes conviven con un perro, ir al mar no siempre es tan sencillo como elegir arenal: durante la temporada alta buena parte de las playas restringen la presencia de mascotas, salvo en los espacios expresamente habilitados.

La provincia de Pontevedra cuenta este verano con una nueva incorporación a ese mapa canino. Marín se suma con la playa de Ribeira Pequena, en Ardán, que el Concello impulsa como primer arenal del municipio en el que los perros podrán acceder durante todo el año y sin límite horario.

La medida llega en un momento de creciente demanda de espacios de convivencia entre bañistas y animales de compañía, especialmente en una provincia donde cada vez más familias incluyen a sus perros también en los planes de ocio.

La previsión meteorológica ayuda a entender el interés: en Vigo se esperan máximas cercanas a los 30 grados durante el sábado y el domingo, después de un viernes especialmente caluroso en las Rías Baixas. Para muchos propietarios, la alternativa será buscar una de las playas autorizadas para que el perro pueda bañarse, correr por la arena o simplemente acompañar a la familia sin incumplir la normativa.

Marín estrena Ribeira Pequena

La principal novedad de este verano está en Marín, donde Ribeira Pequena, también conocida como A Ribeiriña en la zona de O Santo/Ardán, se incorpora como playa canina. El gobierno local anunció su intención de habilitar este espacio para que los perros puedan acceder también durante los meses de verano, una excepción respecto a las restricciones que se mantienen en el resto de arenales del municipio.

La concelleira con un perro en la playa de Ribeira Pequena. / FDV

Se trata de una playa más recogida y de carácter menos urbano que otros arenales marinenses, pensada como punto de convivencia para quienes buscan un baño con su mascota. Como ocurre en todos estos espacios, se recomienda comprobar la señalización municipal antes de instalarse, especialmente en los primeros días de implantación de la medida.

Vigo: A Foz y A Calzoa

En Vigo, las referencias para ir a la playa con perro son A Foz y A Calzoa, en el entorno de la desembocadura del Lagares. Son dos de los arenales caninos más conocidos de la provincia y forman una zona de esparcimiento delimitada por el Concello.

Los bañistas con sus mascotas en la playa. / Cristina Graña

Su ubicación, cercana a Samil, las convierte en una opción muy utilizada por vecinos de Vigo y del área metropolitana. En estas playas se permite el acceso con perros en el espacio habilitado, aunque los propietarios deben mantener el control del animal, recoger los excrementos y cumplir las normas específicas para perros potencialmente peligrosos.

O Grove: O Espiño, O Portiño y Louxiñas

O Grove es uno de los concellos con más opciones para quienes viajan con mascota. En San Vicente do Mar se encuentran O Espiño y O Portiño, dos pequeñas playas próximas a Pedras Negras que llevan años formando parte de las guías de arenales para perros.

La playa canina de O Espiño. / Muñiz

A ellas se suma Louxiñas —también citada como Lousiñas—, otro espacio incluido en los listados actuales de playas caninas de la provincia. Son arenales de dimensiones reducidas, por lo que conviene acudir con margen y respetar las zonas delimitadas, especialmente en días de mucha afluencia.

Redondela: Cesantes y Chapela

Redondela ofrece dos alternativas. La más conocida es la zona canina de Cesantes, en el entorno de Os Asteleiros, un espacio habilitado dentro de una playa amplia y muy frecuentada en verano. Es una de las opciones más cómodas para quienes buscan arenal y aguas tranquilas.

Dos personas pasean a sus perros, ayer, en la zona habilitada en la playa de Cesantes. / FdV

La segunda está en Chapela, cerca de Arealonga. En este caso, se trata de una cala pequeña y muy condicionada por las mareas: en pleamar puede quedar cubierta, por lo que antes de desplazarse conviene consultar la tabla de mareas.

Cangas: A Cunchiña, junto a Massó

En Cangas, la playa canina de referencia es A Cunchiña, situada frente a la antigua conservera Massó. Es un arenal pequeño, de aguas tranquilas, que se ha consolidado como uno de los puntos habituales para vecinos del Morrazo que quieren acudir al mar con sus perros.

Playa de As Cunchiñas. / FDV

Por su tamaño, no es una playa pensada para grandes concentraciones, pero sí resulta práctica para un baño rápido o una escapada cercana al casco urbano.

Vilagarcía: O Castelete

En Vilagarcía de Arousa, la playa autorizada es O Castelete, uno de los arenales caninos clásicos de la provincia. Es una zona pequeña, habilitada para el uso con perros, que en los últimos años ha sido acondicionada con elementos pensados para facilitar la estancia de las mascotas y sus dueños.

La playa de O Castelete, en Vilagarcía. / Iñaki Abella

Como en el resto de playas caninas, el uso responsable resulta clave: recoger los excrementos, evitar molestias al resto de usuarios y llevar agua para el animal son normas básicas para mantener abierto este tipo de espacios.

Poio: A Pinela

En Poio, la opción para ir con perro es A Pinela, cerca de Combarro. Es un arenal especialmente aprovechable en bajamar, cuando gana amplitud, y suele ser una alternativa para quienes buscan un espacio menos masificado que otros puntos del litoral.

Playa de A Pinela, en A Seca, Poio / RAFA VÁZQUEZ

Su configuración, muy marcada por las mareas, hace recomendable consultar el horario de pleamar y bajamar antes de planificar la visita.

Nigrán: O Carreiro y O Canto

En el Val Miñor, Nigrán cuenta con dos zonas habituales para perros: O Carreiro y O Canto. Son espacios de menor tamaño y con presencia de roca, por lo que se aconseja extremar la vigilancia, sobre todo con perros pequeños o animales poco acostumbrados al mar.

La playa de O Canto, en Monte Lourido. / FDV

El Concello ha reforzado además la protección ambiental en el entorno dunar de Praia América-Panxón, donde está prohibida la presencia de perros durante todo el año en la zona protegida. Por eso, en Nigrán es especialmente importante respetar la señalización y no invadir áreas dunares.