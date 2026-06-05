Martín pasea a Rocky y ahora quiere adoptarlo: su piso no admite mascotas y busca vivienda en O Morrazo para seguir juntos

Hay historias que empiezan con un paseo y acaban buscando un hogar. La de Martín y Rocky es una de ellas. Él, voluntario de la Asociación de Rescate Animal Cadeliños de Morrazo, lleva meses saliendo a caminar con este perro de unos diez años. Lo que comenzó como una rutina de cariño, paciencia y correa acabó convirtiéndose en un vínculo difícil de explicar, pero fácil de ver: Rocky lo sigue, acude a su llamada y ha encontrado en Martín una calma que no siempre tuvo.

Por eso, cuando Martín confesó a la protectora que, si encontraba una casa en la que le permitiesen vivir con animales, adoptaría a Rocky, en Cadeliños no lo dudaron. «No hizo falta que nos lo dijera dos veces», explican desde la asociación, que se ha puesto «manos a la obra» para intentar que esta adopción pueda hacerse realidad.

Rocky. / Protectora de Animais do Morrazo

El problema no está en las ganas, sino en la vivienda. Martín vive actualmente en un piso en el que no se admiten mascotas, por lo que necesita encontrar una casa o un piso en alquiler o venta en la zona de O Morrazo donde Rocky también tenga su sitio. Una búsqueda nada sencilla en una comarca donde la situación de la vivienda es, como recuerda la protectora, «muy complicada» y especialmente tensionada.

«Un tándem estupendo»

Rocky es un perro macho, bueno, cariñoso y equilibrado. Según Cadeliños, vivió casi toda su vida atado en un gallinero y, desde hace años, permanece en la protectora, donde arrastra un estrés marcado. Sin embargo, los paseos con Martín han supuesto para él un pequeño refugio. La forma en la que el voluntario entiende esos momentos, sin prisas, con respeto y escuchando al animal, ha ayudado a Rocky a confiar, a relajarse y a crear una conexión muy especial.

Protectora de Animais do Morrazo

«Rocky ha forjado un vínculo muy bonito con Martín», señalan desde la protectora, convencidas de que ambos hacen «un tándem estupendo». Ahora solo falta lo más difícil: encontrar un hogar donde puedan empezar juntos una nueva vida.

Cadeliños de Morrazo ha difundido un cartel para pedir colaboración vecinal. La llamada es sencilla: si alguien conoce una vivienda en alquiler o venta en O Morrazo en la que se permitan animales, puede ponerse en contacto con la asociación. También piden ayuda para compartir la historia y hacer que llegue a la persona adecuada.

Porque, en este caso, encontrar una casa no es solo resolver un problema de vivienda. Es abrirle la puerta a una adopción esperada, a una segunda oportunidad para Rocky y a una convivencia que ya empezó, de algún modo, en cada paseo compartido.