Adopción
Martín pasea a Rocky y ahora quiere adoptarlo: su piso no admite mascotas y busca vivienda en O Morrazo para seguir juntos
La protectora Cadeliños de Morrazo pide ayuda para encontrar una casa que permita materializar la adopción de este perro de diez años, que ha creado un vínculo especial con su paseador voluntario
Hay historias que empiezan con un paseo y acaban buscando un hogar. La de Martín y Rocky es una de ellas. Él, voluntario de la Asociación de Rescate Animal Cadeliños de Morrazo, lleva meses saliendo a caminar con este perro de unos diez años. Lo que comenzó como una rutina de cariño, paciencia y correa acabó convirtiéndose en un vínculo difícil de explicar, pero fácil de ver: Rocky lo sigue, acude a su llamada y ha encontrado en Martín una calma que no siempre tuvo.
Por eso, cuando Martín confesó a la protectora que, si encontraba una casa en la que le permitiesen vivir con animales, adoptaría a Rocky, en Cadeliños no lo dudaron. «No hizo falta que nos lo dijera dos veces», explican desde la asociación, que se ha puesto «manos a la obra» para intentar que esta adopción pueda hacerse realidad.
El problema no está en las ganas, sino en la vivienda. Martín vive actualmente en un piso en el que no se admiten mascotas, por lo que necesita encontrar una casa o un piso en alquiler o venta en la zona de O Morrazo donde Rocky también tenga su sitio. Una búsqueda nada sencilla en una comarca donde la situación de la vivienda es, como recuerda la protectora, «muy complicada» y especialmente tensionada.
«Un tándem estupendo»
Rocky es un perro macho, bueno, cariñoso y equilibrado. Según Cadeliños, vivió casi toda su vida atado en un gallinero y, desde hace años, permanece en la protectora, donde arrastra un estrés marcado. Sin embargo, los paseos con Martín han supuesto para él un pequeño refugio. La forma en la que el voluntario entiende esos momentos, sin prisas, con respeto y escuchando al animal, ha ayudado a Rocky a confiar, a relajarse y a crear una conexión muy especial.
«Rocky ha forjado un vínculo muy bonito con Martín», señalan desde la protectora, convencidas de que ambos hacen «un tándem estupendo». Ahora solo falta lo más difícil: encontrar un hogar donde puedan empezar juntos una nueva vida.
Cadeliños de Morrazo ha difundido un cartel para pedir colaboración vecinal. La llamada es sencilla: si alguien conoce una vivienda en alquiler o venta en O Morrazo en la que se permitan animales, puede ponerse en contacto con la asociación. También piden ayuda para compartir la historia y hacer que llegue a la persona adecuada.
Porque, en este caso, encontrar una casa no es solo resolver un problema de vivienda. Es abrirle la puerta a una adopción esperada, a una segunda oportunidad para Rocky y a una convivencia que ya empezó, de algún modo, en cada paseo compartido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los estudiantes que hicieron el examen de Historia de España, en la que hubo problemas, pueden respirar tranquilos: los correctores serán «flexibles»
- Giráldez rechazó al Athletic y al Villarreal
- Povisa sufre su mayor fuga de usuarios con casi 8.000 solicitudes de salida en el mes de elección de hospital
- Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro habilita una zona específica para pacientes de salud mental
- Una ganadería de Rodeiro, entre las diez más productivas de vacuno frisón de toda España
- Povisa ficha al doctor Manuel Ruibal para impulsar la cirugía robótica con el sistema Da Vinci Xi
- El histórico ascenso de la Unión Deportiva Ourense a Primera RFEF garantiza un sueldo mínimo de 25.000 euros para 18 jugadores
- Veranear en Galicia se vuelve más caro otro año más: 2.500 euros en Sanxenxo, 1.350 en Nigrán o 900 euros en Cangas