Tigre, el perro perdido tras un accidente en la A-75 en Verín, aparece a salvo; la familia sigue buscando al gato Miki

Una familia portuguesa que sufrió un grave accidente de tráfico el pasado 23 de mayo en la autovía A-75, a la altura de Verín, ha recuperado ya a una de sus mascotas desaparecidas. Se trata de Tigre, un perro beagle que había escapado tras el siniestro y que fue localizado en la zona de Tamaguelos. Ahora, los esfuerzos se centran en encontrar a Miki, un gato siamés que continúa en paradero desconocido.

El accidente se produjo poco antes de las 13.00 horas de ese sábado de mayo, cuando la familia viajaba desde Portugal hacia Ponteareas en plena mudanza. En el vehículo iban tres personas y varias mascotas. La salida de vía obligó a movilizar a los servicios de emergencia y dos de los ocupantes tuvieron que ser excarcelados. Los tres resultaron heridos y fueron trasladados al hospital.

Tras el siniestro, Tigre y Miki desaparecieron. La familia, todavía convaleciente por las consecuencias del accidente, pidió ayuda para localizarlos y llegó a organizar una batida por el entorno del lugar del vuelco, en la zona de Feces de Abaixo y Tamaguelos.

Cartel con el anuncio de las mascotas perdidas / FDV

El perro fue finalmente localizado gracias a la colaboración vecinal y a un agente de la Policía Local de Verín, que lo había detectado en una zona próxima al punto del accidente. La identificación fue posible también tras hallarse el arnés con el que viajaba el animal.

La historia, sin embargo, aún no está cerrada. Miki, el gato siamés de la familia, sigue desaparecido. Sus propietarios mantienen la esperanza de encontrarlo en las inmediaciones de la A-75, donde pudo haberse escondido asustado tras el impacto. La familia pide colaboración ciudadana para poder completar el reencuentro y poner fin a unos días especialmente angustiosos tras el accidente.

Recuerdan que el pequeño felino es de cuerpo claro, con cara, orejas y cola oscuras, y tiene los ojos azules. Lleva collar rojo y tiene microchip. Advierten que debe estar muy asustado, de ahí que recomiendan no perseguirlo ni intentar atraparlo. «Si lo ves, no lo pierdas de vista y llama con la ubicación exacta al 660 002 396», reza el cartel de alarma.