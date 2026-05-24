Un loro que vuela junto a un ciclista sorprende en una carretera de San Miguel de Oia

Cosas que se ven solo en Galicia. Así arranca el audio del vídeo que se ha hecho viral en TikTok y que muestra una escena tan inesperada como llamativa: un ciclista circulando por una carretera de San Miguel de Oia, en Vigo, acompañado por un loro que vuela a su lado sujeto con una correa.

La grabación, realizada desde un coche y subida a TikTok por el usuario @alexlibera, muestra al ave alternando el vuelo junto al ciclista con descansos sobre la mochila que este lleva a la espalda. «Esto es como un pájaro. No sé qué tipo de pájaro será, pero fantástico», comenta la persona que graba, sorprendida por la imagen.

El loro, posado en la mochila del ciclista. / @alexlibera TikTok

«Fantástico en Galicia, en Vigo»

En el vídeo, el loro se separa por momentos del ciclista y vuelve después a posarse sobre él, una escena que el autor del audio describe con asombro: «Esto es el pajarito ahí volando, después se le va a la espalda». Incluso bromea con que el ciclista podría estar haciendo el Camino de Santiago: «Creo que debe estar haciendo el Camino Santiago. Fantástico en Galicia, en Vigo».

La escena no tardó en despertar comentarios entre los usuarios, muchos de ellos vecinos que aseguran conocer al peculiar protagonista alado. Según varios mensajes publicados en la red social, el loro se llama «Pochito» y es ya un viejo conocido en distintas zonas de la ciudad.

«Un crack el loro y los dueños... es el rey de la plaza de la Miñoca en Vigo», comenta una usuaria en TikTok. Otros aseguran que sus dueños lo sacan habitualmente a pasear por la zona, donde el ave llama la atención de niños y mayores.

«En la plaza de la Miñoca lo sueltan y vuela echando a las gaviotas, los niños se acercan y ellos le suben a “Pochito” a sus hombros. Al pasar un rato, lo llaman y vuelve con sus dueños», relata otro comentario. También hay quien apunta que lo llevan incluso a la playa, donde lo dejan volar y lo refrescan con agua.

La imagen del ciclista con el loro sobrevolando la carretera se suma así a esas escenas cotidianas e insólitas que, en cuestión de horas, encuentran en las redes sociales su mejor escaparate. En este caso, con Vigo, San Miguel de Oia y un loro llamado «Pochito» como protagonistas de una estampa difícil de olvidar.