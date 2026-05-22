La urgencia de la perrita Cara expone la necesidad de donantes de sangre canina en Vigo

«Cara está muy malita y necesita una transfusión». El mensaje, difundido en las últimas horas entre propietarios de mascotas de Vigo, resume una angustia que muchas familias descubren solo cuando la urgencia ya está encima de la mesa: los perros también pueden necesitar sangre.

En este caso, la alerta pide ayuda para localizar un donante compatible: un perro de entre dos y siete años, de más de 25 kilos, sano, vacunado, desparasitado y sin medicación. «¿Y si fuera tu compañero?», pregunta el llamamiento.

La petición añade una frase que refleja el desconcierto habitual en estas situaciones: «Por desgracia no existe banco de sangre en perritos». La realidad es algo más compleja. Sí existen bancos de sangre veterinarios, aunque no funcionan como el sistema público de donación humana ni están igual de presentes en el imaginario colectivo. En Galicia, el Banco de Sangre Animal identifica centros colaboradores que reciben hemoderivados para poder atender urgencias o facilitar sangre a otras clínicas; entre ellos figura el Hospital Veterinario Beade-Vigo, en la Estrada da Coutada, que además ofrece urgencias veterinarias 24 horas.

El aviso en redes. / Facebook

Factores a tener en cuenta en la donación

La diferencia es crucial: no se trata solo de «tener un perro grande» dispuesto a donar. En una transfusión veterinaria intervienen grupo sanguíneo, pruebas de compatibilidad, análisis del donante, conservación del producto y vigilancia del paciente. El Banco de Sangre Animal explica que, tras la donación, la sangre se procesa para obtener componentes como concentrado de eritrocitos, plasma o plaquetas, de modo que una sola donación puede servir para varios pacientes.

Los requisitos para un perro donante suelen ser estrictos: estar sano, ser tranquilo, pesar más de 20 kilos, tener entre uno y diez años, estar vacunado y desparasitado, no tomar medicación -salvo antiparasitarios-, no haber sufrido enfermedades graves, no presentar soplo cardíaco y no haber recibido transfusiones previas.

También hay una aclaración importante para quienes dudan por miedo al procedimiento. Según el Banco de Sangre Animal, los perros no son sedados en su protocolo de donación: solo se aceptan animales lo bastante tranquilos para permanecer entre cinco y diez minutos en la mesa de donación. La sedación suave puede emplearse en gatos por su temperamento, pero no forma parte del procedimiento ordinario en perros de esta red.

En Vigo, la referencia localizada en los listados del Banco de Sangre Animal es el Hospital Veterinario Beade-Vigo. En Galicia también han figurado como centros colaboradores AniCura ImaVet Galicia y MiVet Hospital Veterinario Atlántico.

Para las familias que quieran ayudar más allá de una urgencia puntual, la recomendación es inscribir a sus perros sanos como donantes en redes veterinarias acreditadas o preguntar en su hospital de referencia.