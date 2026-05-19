Un click para dar de comer a Platón: la lista de deseos de Os Biosbardos en Amazon para su perro más veterano

Las protectoras de animales buscan cada vez más fórmulas sencillas para canalizar la solidaridad ciudadana. Una de ellas es el uso de listas de deseos en Amazon, un sistema que permite comprar directamente comida, productos de higiene o material veterinario y enviarlo al refugio sin intermediarios. Es la vía que está utilizando estos días la asociación Os Biosbardos, en Ponteareas, para ayudar a Platón, uno de sus perros más veteranos.

La protectora ha lanzado un llamamiento urgente para reunir comida húmeda y empapadores destinados a este «abuelito», como lo llaman desde la entidad. Platón atraviesa un momento delicado: por su edad y estado de salud, cada vez le cuesta más comer pienso y solo acepta latas y sobres de comida húmeda, más fáciles de ingerir y más apetitosos para él.

Además, el animal ya no puede controlar sus necesidades, por lo que necesita empapadores para mantenerse limpio, seco y cómodo. «Queremos que sus días con nosotros sean de máximo confort y dignidad, pero nos hemos quedado sin existencias», explican desde Os Biosbardos en el mensaje difundido para pedir colaboración.

La asociación ha actualizado su lista de deseos de Amazon con los productos que Platón necesita: comida húmeda baja en grasa, adecuada para estómagos delicados, y paquetes de empapadores. Quienes quieran colaborar pueden comprar cualquiera de estos artículos a través del enlace compartido por la protectora, de forma que el pedido llega directamente al refugio.

Desde Os Biosbardos recuerdan que cualquier aportación, por pequeña que parezca, puede marcar la diferencia para un animal enfermo y mayor. También animan a compartir el llamamiento en redes sociales para que llegue a más personas. «Quizás el ángel que Platón necesita está en tus contactos», señalan.

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El caso de Platón muestra una nueva forma de ayudar a las protectoras: donaciones directas, concretas y adaptadas a las necesidades reales de cada animal. Una vía sencilla para que la solidaridad se convierta en comida, higiene y bienestar para quienes más lo necesitan.