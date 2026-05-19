Un campamento canino propone tres días de naturaleza y aventura en un parque nacional del norte de Portugal

El Parque Nacional Peneda-Gerês, en el norte de Portugal, acogerá del 10 al 12 de julio de 2026 la experiencia DTC Arcos Nature Dog Camp, un retiro inmersivo de dos días y medio pensado para personas que quieren disfrutar de la naturaleza junto a sus perros y reforzar el vínculo con ellos.

La propuesta, organizada por DTC Arcos, combina entrenamiento canino, rutas de senderismo con perros, actividades acuáticas, sesiones de relajación y convivencia en plena naturaleza. El programa se desarrollará en varios enclaves del entorno de Arcos de Valdevez, Mezio, Soajo, Lamas de Mouro y Ponte da Barca, con el Parque Nacional Peneda-Gerês como escenario principal.

Bajo el lema de unas «vacaciones y vínculo con tu perro», el campamento incluye cãominhadas -caminatas con perros por senderos naturales-, visitas a lagunas de aguas cristalinas, sesiones de conexión con la naturaleza, entrenamiento en grupo, ejercicios de obediencia, dog agility, propiocepción canina y experiencias de paddle dog y kayak dog.

Una de las actividades con tu perro será el Paddle Surf. / Envato

El viernes

La actividad comenzará el viernes 10 de julio con la recepción de los participantes en Arcos de Valdevez, junto al Café Riva, y el desplazamiento posterior al Parque de Campismo da Travanca/Mezio, donde se montarán las tiendas y se realizará una primera sesión de entrenamiento canino en la naturaleza. La jornada terminará con una cena tipo pícnic compartido y una sesión de vínculo y relajación con los perros, además de un paseo nocturno al Baloiço do Mezio.

El sábado

El sábado estará dedicado a la montaña y a la convivencia. La jornada arrancará temprano con desayuno en el Santuario de Nossa Senhora da Peneda y el inicio del Trilho da Peneda, una ruta de dificultad media. Después del almuerzo en el camping de Lamas de Mouro, puerta de entrada al Parque Nacional, el grupo regresará hacia Mezio con parada en Soajo, donde está prevista una degustación del conocido pão de ló de la localidad y un baño en el Poço Negro. La noche concluirá con una cena en Arcos de Valdevez y una rueda de conversaciones caninas.

Cartel del campamento. / DTC Arcos

El domingo

El domingo, tras el desayuno y el desmontaje de las tiendas, los participantes conocerán las Lagoas do Mezio, el balancín, el parque biológico y la Porta do Sol. A media mañana se celebrará en el campo de entrenamiento DTC Arcos una sesión de trabajo en grupo con ejercicios orientados a conseguir perros más relajados y obedientes. La última actividad será una experiencia de paddle dog y kayak dog en el Centro Aventura, en Bravães, Ponte da Barca.

El precio de participación es de 160 euros por persona. El paquete incluye desayuno en el camping, experiencia de canoa o paddle con equipamiento, actividades y acompañamiento durante el retiro. No incluye alojamiento en el camping, comidas principales, tienda ni material de acampada. La organización recomienda llevar ropa y calzado cómodo de caminata, tienda de campaña, colchón y saco de dormir.

Las inscripciones ya están abiertas a través de un formulario habilitado por la organización. También se facilita el contacto telefónico +351 927 524 860 para más información.