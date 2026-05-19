Acogida urgente para Flor, la perra abandonada en el monte tras perder la movilidad de las patas traseras

Aloia Protectora de Animais de Tui ha hecho un llamamiento urgente para encontrar ayuda para Flor, una perra de unos diez años que, según denuncia la entidad, fue abandonada en el monte después de perder la movilidad en las patas traseras.

La protectora relata que el animal no pudo llegar por sí solo al lugar en el que fue encontrado. «Flor no llegó allí por su propio pie; la llevaron para deshacerse de ella de la forma más cruel imaginable», señala la asociación en una publicación difundida en redes sociales.

Durante una década, explica Aloia, Flor habría convivido con una familia a la que acompañó «siendo leal, dando amor incondicional y moviendo la cola cada vez que veía a los suyos». Sin embargo, con el paso de los años, la edad y los problemas físicos hicieron que sus patas traseras dejaran de responder. Ya no podía caminar con normalidad ni correr.

«La fueron a tirar en medio del monte»

Según la protectora, lejos de recibir los cuidados que necesitaba, la perra fue trasladada en coche y abandonada en una zona de monte, sin posibilidad de moverse. «La cogieron en brazos, la subieron a un coche y la fueron a tirar en medio del monte», lamenta la entidad.

Flor fue recogida este lunes y actualmente permanece ingresada en un centro veterinario, donde está recibiendo atención médica. «Su cuerpo está roto, pero los ojos de Flor todavía guardan una pizca de esperanza», afirma la protectora.

Aloia Protectora de Animais pide ahora dos ayudas urgentes. La primera, una casa de acogida donde Flor pueda recuperarse en un entorno tranquilo, recibir tratamiento y evitar tener que permanecer en el suelo de la protectora, una situación que, según advierten, sería especialmente dura para ella por sus problemas de movilidad.

La segunda petición es una silla de ruedas para perro mediano o grande. La asociación explica que, si el veterinario confirma que la parálisis es irreversible, quieren ofrecerle a Flor la posibilidad de volver a desplazarse con autonomía. «Queremos regalarle los años dignos que se merece», subrayan.

La protectora pide colaboración ciudadana para difundir el caso y encontrar cuanto antes una solución. «¿Nos ayudas a cambiar el final de la historia de Flor?», pregunta Aloia, que solicita que cualquier persona que pueda acogerla o donar una silla de ruedas se ponga en contacto con la entidad.