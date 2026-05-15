El zoo portugués a hora y media de Vigo que combina ocio familiar, conservación y educación ambiental

A poco más de hora y media de Vigo, en la freguesía de Avintes, Vila Nova de Gaia, el Zoo Santo Inácio se ha consolidado como una de las escapadas familiares más completas del norte de Portugal. El trayecto en coche desde Vigo ronda los 154 kilómetros y 1 hora y 38 minutos, una distancia que lo sitúa como una opción cómoda para una excursión de día desde el sur de Galicia.

El parque se presenta como el mayor y más verde zoológico del norte de Portugal. Abrió sus puertas el 1 de junio de 2000 y, según sus propios datos, cuenta actualmente con 600 animales, 150 especies, 15 hectáreas y más de tres millones de visitantes desde su apertura.

La filosofía del Zoo Santo Inácio va más allá de la exhibición de animales. Su misión declarada es la conservación y preservación de especies salvajes, especialmente aquellas más amenazadas de extinción, con una fuerte carga de educación ambiental para implicar a los visitantes en la protección de la biodiversidad.

Entre las especies que se pueden ver figuran leones asiáticos, tigres de Siberia, pingüinos de Humboldt, hipopótamos pigmeos, jirafas, lémures, vicuñas, aves rapaces, reptiles e invertebrados. Uno de los grandes reclamos del recinto es el túnel de cristal que atraviesa el hábitat de los leones, inaugurado en 2015 y presentado por el parque como el primero de estas características en la Península Ibérica.

El parque organiza también encuentros con cuidadores, incluidos los de leones asiáticos y pingüinos de Humboldt, en los que el público puede observar parte de la alimentación diaria y recibir explicaciones sobre el comportamiento y la conservación de cada especie.

Desde el punto de vista zoológico, Santo Inácio no es solo una atracción turística. El parque forma parte desde 2005 de la EAZA, la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, y participa en programas europeos de reproducción de especies amenazadas, conocidos como EEP. Entre los ejemplos están los leones asiáticos, tigres de Siberia, pingüinos de Humboldt e hipopótamos pigmeos.

Además, el Zoo Santo Inácio participa en unos 25 programas EEP y forma parte de la coordinación de tres: el ciervo de Filipinas, la gacela dama y el león asiático. Ese nivel de integración en redes europeas de conservación permite considerarlo un referente dentro del circuito zoológico de la Península y del sur de Europa, aunque conviene matizar que no existe un único ranking oficial que lo sitúe como “el mejor” de Europa.

En el ámbito turístico, el portal oficial de Visit Porto lo cataloga dentro de “Museos y Centros Temáticos” y lo define como el zoológico más grande y verde del norte del país, situado a solo diez minutos del centro de Oporto. En Tripadvisor aparece con una valoración de 4,3 sobre 5, más de 600 opiniones y el distintivo Travellers’ Choice, que la plataforma concede a establecimientos situados entre el 10% más popular según las valoraciones de los usuarios.

Horarios y precios

El Zoo Santo Inácio abre todos los días salvo el 1 de enero, 24 y 25 de diciembre. Sus horarios varían por temporada, y en a la actual -de abril a septiembre- es de 10.00 a 18.30 horas, teniendo en cuenta que en Portugal es una hora menos que en España.

Las entradas online cuestan 11,90 euros para niños de 3 a 12 años, 14,90 euros para jóvenes de 13 a 25, 17,90 euros para adultos de 26 a 64, y 15,90 euros para mayores de 65. Los menores de 2 años entran gratis y existe una entrada familiar para dos adultos y dos niños por 57,90 euros. En taquilla física, los precios suben un euro en varias categorías.