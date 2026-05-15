Dino, el perro mayor de Combarro que busca hogar porque su dueño va a ser ingresado y ya no podrá hacerse cargo de él

Dino ha pasado toda su vida junto a su dueño en Combarro. Es un perro mayor, acostumbrado a la compañía, a vivir dentro de casa, a subirse al sofá y a compartir la rutina diaria con la persona que siempre ha cuidado de él. Ahora, sin embargo, necesita ayuda urgente.

A Canceira de Poio ha lanzado un llamamiento para encontrar una adopción o una casa de acogida para Dino, después de que su propietario, un hombre de edad avanzada, vaya a ser ingresado y no pueda seguir haciéndose cargo del animal.

«No podemos dejar que se muera de pena en la perrera», advierten desde la entidad, que recuerda que Dino ya pasó por una situación similar cuando su dueño tuvo que ser ingresado en otra ocasión. Entonces, el perro permaneció una semana en la perrera sin comer y, según explican, «casi se muere de pena».

El caso ha movilizado a la protectora, que pide difusión para encontrar cuanto antes una familia que pueda hacerse cargo de él. Dino ha convivido con otros perros, aunque no con gatos, por lo que se desconoce cómo sería su comportamiento con ellos.

Desde A Canceira de Poio insisten en que acoger o adoptar a Dino supondría salvar la vida de un perro mayor, pero también dar tranquilidad a su dueño. «No solo estaréis salvando la vida de Dino, sino ayudando a su dueño a vivir en paz lo que le quede, sabiendo que su compañero de toda la vida está en buenas manos», señalan.

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La protectora apela a la solidaridad ciudadana para que Dino pueda pasar esta etapa acompañado, en un hogar, y no en una jaula.