Dino, el perro mayor de Combarro que busca hogar porque su dueño va a ser ingresado y ya no podrá hacerse cargo de él
A Canceira de Poio pide una adopción o acogida urgente para evitar que el animal vuelva a la perrera, donde ya dejó de comer en una ocasión anterior
Dino ha pasado toda su vida junto a su dueño en Combarro. Es un perro mayor, acostumbrado a la compañía, a vivir dentro de casa, a subirse al sofá y a compartir la rutina diaria con la persona que siempre ha cuidado de él. Ahora, sin embargo, necesita ayuda urgente.
A Canceira de Poio ha lanzado un llamamiento para encontrar una adopción o una casa de acogida para Dino, después de que su propietario, un hombre de edad avanzada, vaya a ser ingresado y no pueda seguir haciéndose cargo del animal.
«No podemos dejar que se muera de pena en la perrera», advierten desde la entidad, que recuerda que Dino ya pasó por una situación similar cuando su dueño tuvo que ser ingresado en otra ocasión. Entonces, el perro permaneció una semana en la perrera sin comer y, según explican, «casi se muere de pena».
El caso ha movilizado a la protectora, que pide difusión para encontrar cuanto antes una familia que pueda hacerse cargo de él. Dino ha convivido con otros perros, aunque no con gatos, por lo que se desconoce cómo sería su comportamiento con ellos.
Desde A Canceira de Poio insisten en que acoger o adoptar a Dino supondría salvar la vida de un perro mayor, pero también dar tranquilidad a su dueño. «No solo estaréis salvando la vida de Dino, sino ayudando a su dueño a vivir en paz lo que le quede, sabiendo que su compañero de toda la vida está en buenas manos», señalan.
La protectora apela a la solidaridad ciudadana para que Dino pueda pasar esta etapa acompañado, en un hogar, y no en una jaula.
- La Comisión Europea plantea que los aeropuertos de Oporto y Santiago no puedan ofrecer ayudas a las aerolíneas
- Buscan a una mujer de 53 años desaparecida este pasado martes en Vigo
- Tercera jornada de huelga del metal: los trabajadores mantienen su calendario de protestas mientras la patronal busca evitar el colapso de Navalia
- El parque infantil «más grande» de Vigo ya tiene fecha de construcción: las obras durarán ocho meses
- Más de cuatro mil usuarios de Povisa tramitan el cambio al Chuvi
- El ADN incrimina al presunto agresor sexual de un adolescente en los baños de Vialia
- La Xunta concederá 690 ayudas para mejorar fachadas, cubiertas y muros de viviendas particulares
- La patronal del metal de Pontevedra convoca reunión este viernes para evitar el colapso de Navalia