Si buscas adoptar no podrás resistirte a Tom y Jerry, dos gatitos abandonados en una caja que quieren seguir creciendo juntos

Tom y Jerry, dos gatitos hermanos de poco más de un mes, buscan una familia que les dé el hogar que merecen. Los pequeños fueron rescatados y llegaron en una cajita a manos de sus cuidadoras, de la Asociación de Rescate Animal Cadeliños en Barro, que desde entonces se han encargado de atenderlos, protegerlos y colmarlos de cariño.

Actualmente se encuentran en una casa de acogida, donde están creciendo rodeados de amor y aprendiendo a confiar. Según explican las personas que los cuidan, son dos cachorros adorables que se están socializando muy bien y que, dentro de muy poco, estarán preparados para «volar del nido» y comenzar una nueva vida con una familia definitiva.

La prioridad es encontrar para ellos una adopción conjunta. Tom y Jerry no solo son hermanos: también son compañeros de juegos, siestas y descubrimientos. Crecer juntos les aporta seguridad, compañía y bienestar, especialmente en una etapa tan importante como sus primeros meses de vida.

Adoptar dos gatitos, además, puede tener muchas ventajas para la familia. Al tenerse el uno al otro, suelen adaptarse mejor al nuevo hogar, se entretienen jugando juntos, aprenden límites entre ellos y canalizan mejor su energía. También se sienten menos solos cuando la familia no está en casa.

Quienes conocen a Tom y Jerry aseguran que verlos juntos es «pura ternura». Ahora solo falta que aparezca esa familia dispuesta a abrirles la puerta y el corazón para que puedan seguir compartiendo aventuras toda la vida.

Las personas interesadas en adoptar a estos dos pequeños pueden contactar en el mail asociacioncadelinos@gmail.com