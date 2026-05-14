Miauricio, el gato rescatado que fichó por una empresa mexicana como «gerente emocional»
El felino naranja, adoptado por trabajadores de Geotest, se ha hecho viral tras aparecer con credencial, casco de obra y hasta un contrato simbólico
Miauricio no tiene LinkedIn, pero ya presume de cargo. Este gato naranja, rescatado de la calle por empleados de una empresa mexicana, se ha convertido en la nueva estrella de la oficina después de ser nombrado «Gerente de Apoyo Emocional» en Geotest, una compañía vinculada a servicios geotécnicos y de control de materiales.
El felino, rebautizado en redes como «Ingeniero Miauricio», aparece en los vídeos con su propia credencial, uniforme e incluso casco de seguridad para sus supuestas salidas a campo.
Su incorporación a la plantilla es, en realidad, un gesto simbólico y cargado de humor: acompañar a los trabajadores, pasear entre escritorios, participar a su manera en reuniones y repartir ronroneos en los momentos de estrés.
La historia se hizo viral después de que se difundieran vídeos en los que Miauricio figura como parte del «personal autorizado» y hasta «firma» un contrato laboral sin leerlo.
Más allá de la broma, el caso ha conquistado a miles de usuarios por su mezcla de ternura y cultura laboral amable. En Geotest, Miauricio no solo encontró refugio: también se ganó un puesto honorífico, una credencial y, sobre todo, el cariño de una oficina que ahora presume de tener al empleado más ronroneante del mes.
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