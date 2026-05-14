Carl, víctima de un síndrome de Noé, busca un hogar donde dejar atrás el miedo

Carl tiene casi nueve años y una historia difícil de contar. Es uno de los perros de la protectora Os Palleiros que más necesita una oportunidad. No por falta de cariño, sino por exceso de miedo. Un miedo que no nació con él, sino que fue creciendo durante años en unas condiciones extremas de abandono.

El perro llegó a la protectora tras una intervención realizada en 2021, en la que se retiraron numerosos animales a una persona que padecía síndrome de Noé. Según relatan desde Os Palleiros, los perros vivían en un entorno insalubre: «Carl vivió sin ver la luz del sol, convivió con perros que criaban sin control, con cadáveres de perros que morían y no se retiraban, con poca comida y mucha hambre, con un nulo control veterinario y un largo etcétera», cuentan desde la protectora

En ese contexto, la supervivencia se convirtió en rutina. Las peleas, el hambre y la falta de socialización dejaron una huella profunda en Carl, que desde entonces convive con un miedo intenso al entorno que lo rodea.

Desde la protectora explican que Carl es, junto con Phil y Dolly, uno de los perros más temerosos del refugio. Sin embargo, su caso preocupa especialmente porque es quien peor lleva la vida en el canil. Mientras otros animales logran disfrutar del patio, Carl suele buscar la forma de escapar. No entiende la protectora como un lugar seguro y el regreso al canil le supone un gran peso emocional.

Carl / Os Palleiros

Aun así, su evolución demuestra que hay esperanza. Desde hace aproximadamente un año, Carl pasa casi a diario tiempo en casa de una voluntaria, donde ha logrado avances importantes. En un entorno tranquilo y familiar, el perro se muestra más capaz de progresar. El problema llega cuando debe volver al refugio.

Hace unos meses tuvo también la oportunidad de irse en acogida con vistas a una posible adopción, pero finalmente regresó a Os Palleiros. La protectora insiste en que adoptar a un perro con miedo exige paciencia, experiencia y compromiso. En los primeros días puede hacer sus necesidades en casa, intentar escapar o necesitar mucho espacio para adaptarse. Pero cada pequeño avance, recuerdan, es una victoria.

Carl necesita una persona que entienda su pasado y esté dispuesta a acompañarlo sin prisas. Alguien capaz de darle seguridad antes de que llegue a la vejez y de demostrarle que la vida también puede ser distinta.

«Su miedo no es un defecto, es una historia que alguien puede ayudar a cambiar», trasladan desde el entorno de la protectora, que pide colaboración para difundir su caso. Os Palleiros confía en que, ahí fuera, haya una familia con experiencia dispuesta a darle a Carl el hogar definitivo que tanto necesita.