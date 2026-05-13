Tuna es la perra mayor de Os Palleiros y busca un hogar para sus últimos días: «Se está apagando lentamente»

«Tuna se está apagando lentamente» y la protectora pontevedresa Os Palleiros quiere evitar que esta perra mayor pase sus últimos días sin conocer de nuevo el calor de un hogar. Tiene 14 años, cada vez le cuesta más caminar y pasa gran parte del día durmiendo, una situación que ha llevado a la asociación a lanzar un llamamiento urgente para encontrarle una familia.

Desde la protectora explican que Tuna llegó siendo «el alma de la fiesta», una perra activa, peleona y muy demandante de cariño, siempre buscando que alguien se acercase a hacerle caso. Pero los años han pasado y ahora su cuerpo empieza a acusarlo con dureza, especialmente en las articulaciones. Sus patas ya no están para el suelo de la protectora y necesita un espacio más cómodo donde poder moverse sin dolor.

Compatible con otros perros

Os Palleiros recuerda que Tuna ya tuvo un hogar en el pasado, pero fue cedida a la protectora cuando era muy mayor. Desde entonces no han conseguido encontrar una familia adecuada a sus necesidades, pese a que se trata de una perra cariñosa y compatible con otros perros.

La casa ideal para Tuna sería una vivienda con un pequeño jardín, donde pudiera salir cuando lo necesitase y pisar terreno blando. Pero, sobre todo, necesita una familia dispuesta a darle el cariño y los cuidados que merece en esta etapa de su vida.

«No se puede quedar sin conocer lo que es tener un hogar», señalan desde la protectora, que pide ayuda para compartir su caso y lograr que Tuna tenga una oportunidad. Su adopción no busca solo una casa: busca compañía, descanso y dignidad para una perra que ha pasado demasiados años esperando.